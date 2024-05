Il dottore di Affari Tuoi gioca un tiro mancino ad Amadeus alla fine della puntata: l’errore clamoroso del conduttore.

Il dottore di Affari Tuoi beffa Amadeus nella puntata del 28 maggio 2024: la celebre voce telefonica del game show di Rai Uno, infatti, ha colto l’occasione per giocare un tiro mancino al conduttore, che ha fine stagione lascerà la trasmissione e la Rai. Il momento è stato esilarante, anche perché Amadeus si è sbagliato di grosso: ma qual è stato l’errore del presentatore televisivo? Cosa ha detto e per quale motivo non poteva affatto essere?

Leggi anche: — Affari Tuoi, cambio tattica del dottore dopo la maxi vincita: cosa notano gli utenti

Affari Tuoi: il tiro mancino del dottore beffa Amadeus

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la partita di Jacopo dalla provincia di Milano, ad Affari Tuoi, il dottore ha deciso di giocare un tiro mancino ad Amadeus.

All’ultimo giro – dopo che il pacchista aveva già accettato un’offerta di 65mila euro – erano rimasti in gioco due pacchi: uno da 15mila e uno da 200mila euro. Amadeus ha sentito quindi la celebre voce telefonica, che gli ha chiesto qualcosa di inedito.

Gli ha chiesto, secondo lui, quale cifra si nascondesse nel pacco di Jacopo. Amadeus ha detto: “Secondo me? Adesso lo dico“.

E ha aggiunto: “Secondo me, e spero di sbagliarmi, lì ci sono 200mila euro. E spero di sbagliarmi. Però c’è un elemento, il dottore dopo la prima volta non ha mai offerto il cambio. E quello mi fa pensare che potrei anche sbagliarmi e sarei strafelice“.

Nel pacco numero 2, alla fine, non c’erano i 200mila euro ma 15mila euro, smentendo clamorosamente il conduttore.

Tanto che qualcuno ha scritto su X, mettendo in luce l’errore: “Caro Amadeus ti sei sbagliato, non poteva avere i 200mila perche se li avesse avuti, il dottore gli avrebbe offerto il cambio un milione di volte per portarglieli via“.

Photo Credits: Kikapress