Affari Tuoi: Amadeus rischia di cadere, il dottore è caduto. Cosa succede alla fine della partita di Silvia da Legnano.

Nella puntata di Affari Tuoi del 1° aprile, il popolare programma di Rai Uno ha visto andare in onda un momento inaspettato durante i saluti finali da parte di Amadeus. Mentre salutava la concorrente Silvia e ne festeggiava la vittoria, Ama ha rischiato di cadere all’interno dello stesso studio ma, ancora più sorprendente, è stato il fatto che, in un’improbabile coincidenza, durante questo incidente anche il dottore di Affari Tuoi è effettivamente caduto. Curiosi di scoprire come è successo? Non ci resta che andare a vederlo insieme.

Affari Tuoi, è caduto il dottore: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 1° aprile ha giocato Silvia, dalla Lombardia, accompagnata dal papà Pietro.

La ragazza è stata piuttosto agitata anche prima della partita, tanto è vero che Amadeus ha rivelato che “ha urlato per i corridoi“.

Alla fine, Silvia ha accettato un’offerta di 25mila euro, pur convinta di avere nel pacco 75mila euro. In realtà, però, c’erano solo 200 euro.

Nel festeggiare e nel salutare Amadeus, però, la concorrente di Affari Tuoi si è portata dietro il telefono rosso del dottore, facendolo capitolare a terra, tanto che il conduttore ha concluso la puntata con un “È caduto il dottore, è uguale“.

Ma non è tutto, perché anche Amadeus stesso ha rischiato, durante la stessa puntata, di cadere e di essere travolto dalla concorrente!

Photo Credits: Shutterstock