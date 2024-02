Finale terribile ad Affari Tuoi: l’esito del gioco lascia la concorrente senza parole. Cosa è successo durante il game show condotto da Amadeus?

Finale terribile ad Affari Tuoi dove la concorrente delle Marche, Martina, il 15 febbraio 2024 si è ritrovata di fronte ad un terribile insieme di circostanze che l’ha portata a perdere il pacco più grande messo in palio durante il programma condotto da Amadeus: ben 300mila euro. Ma come è successo tutto questo? Qual è stato il percorso della donna nel game show preserale di Rai Uno? E, soprattutto, come l’avranno presa sia la concorrente che i telespettatori?

Affari Tuoi, finale terribile: la concorrente perde 300mila euro

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 15 febbraio, Martina dalle Marche – insieme al marito Matteo – ha cominciato alla grande. Ha eliminato tantissimi pacchi dalle cifre più basse, arrivando agli ultimi quattro con due azzurri e due rossi in gioco. Tra questi, c’era anche il pacco dei pacchi, contenente il premio da 300mila euro.

Il dottore ha fatto una prima proposta di cambio pacco, rifiutata dalla concorrente. Quindi, è arrivata una prima offerta di 30mila euro e poi, quando i concorrenti sono rimasti con i pacchi da 10, 15mila e 300mila, il dottore ha alzato la posta offrendone 40mila.

A quel punto, dunque, Martina e il marito – dopo un momento di riflessione che è parso infinito – hanno accettato l’offerta.

Peccato però che subito dopo è stato aperto il pacco da 10 euro, aumentando al 50% le possibilità che nel suo ci fosse il premio da 300mila.

E, destino beffardo, così è stato: nonostante i 40mila accettati, il premio più grosso era proprio nel pacco di Martina, per un finale estremamente gelido nel quale in studio è calato il silenzio e la concorrente sembrava essere lì lì per scoppiare a piangere, al punto da portarsi essersi portata le mani al volto prima di accasciarsi sul tavolo da gioco.

