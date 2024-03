La fortuna non bacia la concorrente di Affari Tuoi, beffata dal cambio pacco. Cosa è successo alla pacchista del Molise durante il game show di Rai Uno.

La puntata di Affari Tuoi del 12 marzo ha visto la sua protagonista, Martina, non certo baciata dalla fortuna. La concorrente del Molise ha giocato insieme al marito Gianluca mantenendosi per tutta la partita con gran parte dei pacchi rossi salvo cascare completamente alla fine per via di un cambio di pacchi non proprio azzeccato… Praticamente la sua partita è stato un susseguirsi di emozioni, un’altalena di eventi dall’esito per nulla scontato che ha tenuto incollati i telespettatori del game show di Rai Uno davanti alla tv fino all’ultimo minuto… tanto che qualcuno ha anche commentato ironicamente il drammatico epilogo della sua partita. Ma cosa è successo di preciso a Martina durante l’ultima puntata di Affari Tuoi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: nessuna fortuna per la concorrente. Cosa è successo a Martina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La concorrente di Affari Tuoi del 12 marzo è stata Martina da Isernia, insieme al marito Gianluca. La pacchista ha passato parecchio tempo a scegliere il pacco numero 18, poi portato con sé in partita, trovando l’ironia di Amadeus: “secondo me ha fatto due volte il giro“.

Il suo datore di lavoro le aveva consigliato di accettare la prima offerta del dottore ma lei, spavalda, ha deciso di andare avanti e di sfidare la fortuna.

Di offerte, in realtà, ne sono arrivate diverse, con un picco massimo di 40mila euro, tutte rispedite al mittente. A metà partita, però, la concorrente ha cambiato il pacco passando dal 18 al 13… Peccato che in quello che avevano prima ci fossero ben 20mila euro…

Una scelta terribile che ha spinto Martina e il marito a tentare il tutto e per tutto con la regione fortunata, rientrando a casa a mani vuote. Tra l’altro, nel pacco 13 c’erano solo 50 euro…

Tanto che sui social qualcuno ha ironizzato, tra un “E pensare che c’ha messo mezz’ora per scegliere il pacco” e un “Nel pacco che avevano scelto avevano i 20mila euro e loro l’hanno cambiato“.

Photo Credits: Shutterstock