La domanda di Amadeus a Giovanni, pacchista pugliese di Affari Tuoi, fa impazzire i telespettatori: scopri cosa ha chiesto.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, domenica 4 febbraio 2024, Amadeus ha rivolto una domanda inaspettata a Giovanni, il “pacchista” della Puglia, ormai tra i veterani del gioco. Inutile dire che il momento ha generato il giubilo sia tra il pubblico in studio che tra i telespettatori che seguono il game show di Rai Uno da casa, soprattutto perché quella del conduttore è stata una domanda molto personale, alla quale sicuramente Giovanni non si aspettava di dover rispondere. Ma cosa gli avrà mai chiesto Amadeus? E perché mai la questione ha rapidamente fatto il giro del web? Andiamo a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: la domanda di Amadeus al pacchista Giovanni fa impazzire i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giovanni, proveniente da Copertino, in provincia di Lecce, è tra i volti più familiari di Affari Tuoi, essendo uno dei pacchisti presenti nel programma da più tempo.

Nel corso della puntata del 4 febbraio, mentre Rachele della Toscana e sua sorella stavano per aprire il pacco numero 19 – che apparteneva proprio a Giovanni – Amadeus ha improvvisamente chiesto al concorrente: “Scusa, Giovanni, visto che sei un bel ragazzo, sono in tante a chiedermi se sei fidanzato o sposato… se si può dire, eh“.

La domanda ha lasciato il ragazzo un po’ spiazzato ma, con il sorriso sulle labbra, si è avvicinato al microfono per rispondere: “Fidanzato, si può dire, al momento sono fidanzato“.

La risposta ha scatenato un momento di ilarità tra i concorrenti e il pubblico presente in studio. Tuttavia, Amadeus non si è fermato qui, chiedendo a Giovanni da quanto tempo fosse fidanzato. La risposta del giovane pacchista, “Da un anno, giusto da un annetto“, ha ulteriormente animato la situazione.

Amadeus, con il suo solito spirito scherzoso, ha commentato ironicamente: “Dal modo in cui l’ha detto, sembra abbia voluto dare qualche speranza…”. Inutile dire che le sue parole hanno suscitato sorrisi e risate in studio come tra il pubblico a casa, che si è scatenato coi commenti.

In tanti hanno infatti pensato che Amadeus possa aver “tratto” quella sua domanda dai social, tanto da scrivere (citando Aldo, Giovanni e Giacomo): “Amadeus legge Twitter e chiede a Giovanni se è fidanzato e Giovanni dice di sì ma da un anno… Così: ‘sì, ma niente di serio‘”.

Qualche telespettatrice non l’ha presa bene, commentando: “Giovanni da Copertino (Lecce) è fidanzato. Amadeus come posso affrontare Sanremo 2024 dopo che mi hai dato questa delusione?”

Qualcuno infine, in relazione ai mille commenti di delusione, scrive: “Vedo che l’abbiamo presa bene la notizia che Giovanni dalla Puglia è fidanzato da un anno…“

Photo Credits: Shutterstock