Ad Affari Tuoi, Amadeus ha mostrato tutto il suo terrore per i marchi dopo una piccola gaffe di un concorrente. Cosa ha detto a riguardo.

Vi ricordate del caso pubblicità occulta che ha riguardato il Festival di Sanremo 2023 e che alla vigilia di quello di quest’anno è costato una bella multa alla Rai? Ebbene, pare che abbia scatenato il terrore per i marchi da parte da Amadeus che, ad Affari Tuoi, esplode a riguardo subito dopo la gaffe di uno dei concorrenti in gioco, che si è lasciato sfuggire il nome di un marchio di caramelle nel chiamare la rappresentante di un’altra regione. Ebbene, le parole del conduttore, in quel momento, hanno espresso tutta la frustrazione per quanto avviene con tutte le norme riguardanti la pubblicità occulta… Ma cosa avrà detto di tanto terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

Amadeus: terrore dei marchi ad Affari Tuoi. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giovedì 22 febbraio a giocare ad Affari Tuoi è stato il concorrente della Campania, Fiorenzo, dalla provincia di Napoli.

Il risultato è stato terribile: il concorrente ha accettato un’offerta del dottore di 31mila euro. E ha confessato: “Ogni venerdì io e mia moglie andiamo a Napoli a cucinare per i senzatetto. Il mio sogno è di comprare una cucina per la mensa dei poveri. Accetto i 31mila€, servono per comprare la cucina ma anche il lavandino e voglio metterci accanto la scritta Affari Tuoi“. Peccato però che nel suo pacco ci fossero ben 300mila euro!

Fin qui è ordinaria amministrazione, ma a far discutere è il fatto che nel corso della serata è venuto fuori il terrore di Amadeus di nominare dei marchi ad Affari Tuoi, specie dopo quanto avvenuto a Sanremo 2023 con Instagram, che gli è costata una multa per pubblicità occulta (anche se la Rai ha fatto ulteriormente ricorso).

Nel corso della puntata, il concorrente ha chiamato il pacco della Liguria, tenuto da una new entry che si è presentata, Rossana da Genova. E si è lasciato scappare un “Rossana, come le caramelle“.

“No, ma che!? – ha subito replicato Amadeus – se qui facciamo pubblicità arrivano tutte a me le multe! Qua ci sono marchi, appena uno fa una cosa, ti prego. Che Fiorello me lo fa apposta e mi dice ‘è un po’ che non diamo un po’ di marchi’. Qua fra un po’ siamo al metal detector quando entriamo con i marchi. Devo stare attento pure se ho il marchio nelle lenti a contatto e non possono farmi i primi piani“.

E poi, chiamando la concorrente ha detto: “Rossana… Ross da questa sera. Le abbiamo cambiato il nome!”

Photo Credits: Kikapress