Nuove grafiche e nuove musiche ad Affari Tuoi: cosa è cambiato nel game show di Amadeus dopo la conclusione di Sanremo 2024?

Dopo il lunghissimo impegno di Amadeus a Sanremo 2024, anche Affari Tuoi è stato aggiornato con una serie di novità post-Festival che hanno catturato l’attenzione dei suoi affezionati spettatori. Nella puntata del 18 febbraio, una ventata di freschezza ha pervaso lo show, con alcune piccole modifiche che hanno suscitato non poco interesse tra i fan, che sono stati colti praticamente di sorpresa.

Novità post Sanremo ad Affari Tuoi: cosa è successo nel programma di Amadeus

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Arrivano una serie di novità ad Affari Tuoi dopo l’impegno di Amadeus a Sanremo 2024: tra musiche sostituite e grafiche rinnovate, nella puntata del 18 febbraio abbiamo assistito a un lungo elenco di aggiornamenti che non hanno mancare di stupire i fan.

In puntata ha giocato Laura, da Pantalla di Todi e accompagnata dalla madre Teodolinda. Ma non è tanto la sua partita ad aver stupito i telespettatori. In molti si sono accorti che, finalmente, è comparso il numero di tiri oltre all’offerta del dottore. Tra un “Finalmente scrivono i tiri! Rivoluzione!” e un “Ma che carino che ora scrivono anche i tiri sopra l’offerta“, sono in tanti ad essere entusiasti.

Ma molti hanno notato anche un ulteriore cambiamento: nel finale della trasmissione non c’è più Due Vite di Marco Mengoni ma una canzone di Sanremo 2024. Non La Noia di Angelina ma Ti Muovi di Diodato.

Anche di fronte a questo cambiamento, non sono mancati gli apprezzamenti dei telespettatori che tra un “adorooooo” e un cuoricino su Diodato sembrano essere tutti in sollucchero per le novità apportate da Amadeus!

Photo Credits: Shutterstock