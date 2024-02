Affari Tuoi si ferma prima del Festival di Sanremo 2024 e tornerà la prossima settimana con una interessante (e attesissima) novità. Scopri quale.

Novità in vista per Affari Tuoi, sospeso in vista dell’inizio del Festival di Sanremo 2024 per lasciare spazio al PrimaFestival: in molti però fanno notare che ci aspetta qualcosa di diverso al ritorno in tv del game show condotto di Amadeus. Ma di cosa si tratterà mai? Cosa vedremo dopo la fine del Festival 2024? Davvero Affari Tuoi sarà completamente rivoluzionato? Non ci resta di andare a scoprire in che senso succederà!

LEGGI ANCHE:– Il concorrente ha nel pacco solo 5 euro: ecco quale somma porta realmente a casa

Affari Tuoi: novità in vista dopo Sanremo 2024

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ieri, 5 febbraio, Affari Tuoi ha visto andare in onda l’ultima puntata prima dello stop forzato dovuto a Sanremo 2024. In questa settimana, a sostituirlo ci sarà il PrimaFestival condotto da Paola & Chiara.

Il game show tornerà a partire da lunedì 12 febbraio. Fin qui tutto regolare, se non fosse che molti fanno notare che Affari Tuoi tornerà con una attesa novità: una nuova playlist con le canzoni di Sanremo 2024.

In tanti stanno infatti facendo notare che quella del 5 febbraio è stata “l’ultima puntata con queste canzoni, dalla prossima ci saranno le nuove canzoni di Sanremo24“.

Da lunedì prossimo, infatti, la colonna sonora dei pacchi sarà composta dai brani della nuova edizione del Festival. E lo stesso Amadeus, nel salutare i telespettatori ha detto: “non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni nuove”…

Mentre qualcun altro, più nostalgico, già rimpiange il fatto che non si sentirà più ‘Due vite’ di Marco Mengoni: “e per l’ultima sera abbiamo sentito SE QUESTA È L’ULTIMAAAA dopo che i concorrenti hanno vinto con un pacco rosso“.

Photo Credits: Shutterstock