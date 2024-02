Affari Tuoi: la parolaccia della concorrente dopo la vincita di soli 500 euro fa discutere. Cosa è successo su Rai Uno?

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 febbraio è andato in scena un momento decisamente imbarazzante quando la moglie del pacchista in gioco ha pronunciato una parolaccia davanti a tutta Italia. O, almeno, ha cominciato a dirla ma poi si è trattenuta dal farlo. Ad ogni modo, tanti telespettatori si sono accorti chiaramente che la donna stava dicendo qualcosa che, in prima serata su Rai Uno, sarebbe meglio non pronunciare. Inutile dire che il motivo di tanta frustrazione è stato il risultato del gioco e la direzione che ha preso la partita dopo le proposte del dottore. Ma cosa avrà mai detto la moglie del concorrente di tanto terribile?

Parolaccia ad Affari Tuoi: quel ‘vaffa’ pronunciato dalla moglie del concorrente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Affari Tuoi del 28 febbraio, è sceso nell’arena Carlo da Bari, in rappresentanza della Puglia. Alla fine della partita, in gioco erano rimasti solo un pacco da 500 euro e quello da 30mila euro.

Il dottore ha chiesto all’uomo – presente insieme alla moglie – di cambiare il pacco. I due hanno accettato, ritrovandosi però con in mano quello da 500 euro…

Tanto che la moglie di Carlo, Simona, nel momento dell’apertura dell’ultimo pacco e della rivelazione sulla cifra che conteneva ha pronunciato un ben definito “vaffa” nei confronti del dottore… Non si è udito chiaramente, ma il labiale è inequivocabile!

In tanti hanno commentato la scena della parolaccia ad Affari Tuoi, scrivendo: “Si sì o per lo meno ha iniziato poi si è resa conto di essere in tv“. E qualcuno se la ride, scrivendo: “La moglie che sta per dire ‘ma vaffanc…’ e si trattiene“.

E qualcuno invece commenta: “Questa volta il Dottore è stato davvero infame, Carlo e sua moglie non meritavano di tornare a casa a mani vuote. Non dopo la loro storia, maledetto“.

I due, infatti, qualche anno fa avevano aperto un’attività, non andata bene a causa del Covid e, per portare il pane in tavola, hanno fatto i braccianti. Per questo motivo avevano deciso di partecipare ad Affari Tuoi e tentare la fortuna.

