Concorrente incastrata dalla regola che non tutti si ricordano ad Affari Tuoi: la decisione del ‘dottore’ manda su tutte le furie il pubblico.

Ad Affari Tuoi abbiamo visto spesso dei colpi di scena incredibili ma quello che è accaduto durante la puntata del 4 marzo sembra essere qualcosa di mai visto nella lunga storia del programma: stavolta la concorrente in gioco ha dovuto per forza di cose accettare la cifra che le ha imposto il dottore a causa di una regola che in pochi conoscono. Il motivo? A proporla – completamente a caso – era stata direttamente lei insieme alla sua accompagnatrice. Praticamente, possiamo dire che è stata in qualche modo tratta in inganno dalle stesse regole del gioco che, evidentemente, le erano sfuggite. Ma cosa è accaduto nello specifico durante il gameshow di Rai Uno al punto da lasciare senza parole i telespettatori? Si è trattata forse di una scorrettezza del dottore o, come fanno notare in tanti, si tratta di un dettaglio ben specificato nel regolamento? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Affari Tuoi, concorrente ‘incastrata’ da quella regola particolare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lunedì 4 marzo, ad Affari Tuoi, ha giocato Sarah da Fermo, nelle Marche, insieme alla sorella gemella Rita.

Le due hanno rifiutato le varie offerte del dottore arrivate durante il gioco, mentre alla fine sono rimasti due pacchi rossi: uno da 100mila euro e uno da 15mila euro.

Il dottore, a quel punto, ha chiesto loro di indicare una somma per lasciare il gioco e la concorrente ha chiesto 50mila euro. Il dottore ha subito accettato la richiesta, come regolamento, chiudendo la partita… Anche perché, a questo punto, loro non potevano più tirarsi indietro. Ovviamente, però, nel loro pacco c’erano 100mila euro!

Inutile dire che il popolo dei telespettatori è impazzito per quanto accaduto.

“Le gemelle palese hanno sparato una cifra a caso e non ricordavano questa regola, e il dottore bastardissimo che gli ha sfilato cento mila euro da sotto il naso. Questa puntata completamente svoltata alla fine“, ha scritto una persona. E un’altra “Lei aveva sparato 50mila così a caso e invece il dottore li offre e ora deve accettarli per forza“.

Photo Credits: Shutterstock