Il concorrente di Affari Tuoi cerca suggerimenti dall’alto ma le cose non vanno come sperato: cosa è successo nel game show di Rai Uno?

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai Uno il 4 aprile, il simpatico Patrizio dalle Marche ha attirato l’attenzione del pubblico con una partita ricca di colpi di scena. Proveniente dalla provincia di Pesaro Urbino, l’uomo aveva già fatto parlare di sé nelle 27 partite precedenti, nelle quali solo una volta non aveva beccato un pacco rosso. Tuttavia, questa volta, il suo percorso è stato caratterizzato da un momento particolare quando, in un momento di indecisione, ha invocato “indicazioni dall’alto“, suscitando reazioni sorprendenti da parte del presentatore Amadeus e degli stessi telespettatori del game show del primo canale. La partita, tuttavia, si è conclusa in maniera abbastanza drammatica. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Affari Tuoi: il suggerimento dall’alto non va a buon fine. Cosa è successo

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 aprile ha giocato Patrizio, concorrente delle Marche proveniente dalla provincia di Pesaro Urbino e in gioco insieme al figlio Francesco. Fino a prima di scendere in gioco, in 27 partite nelle quali è stato pacchista, ha beccato 26 pacchi rossi…

La sua partita, però, è stata segnata da molti colpi di scena. Ad un certo punto ha detto: “Devo riflettere cinque secondi, in attesa di indicazioni dall’alto“. Poi ha cominciato a contare: “Uno, due, tre, quattro, cinque… numero 11, Veneto!”

Amadeus ha risposto: “No, scusa. In cinque secondi le indicazioni dall’alto? Non voglio sapere chi… il dottore non è e non so manco dove sia. Dall’alto arriva in cinque secondi? Ed è arrivato?”

“Sì, mi ha illuminato“, ha risposto il concorrente. Nel pacco numero 11, però, c’erano 75mila euro…

Tanto che i commenti sul web non si sono fatti attendere. Tra un “Forse è meglio non ascoltare le voci dall’alto” e un “L’illuminazione dall’alto é andata malino“.

Nel corso della puntata, Patrizio ha rifiutato anche tre offerte da 46mila euro, ritrovandosi a giocare alla regione fortunata, senza tuttavia niente da fare. Alla fine, nel suo pacco c’era soltanto un euro!

Photo Credits: Shutterstock