Al Bano canta l’inno di Mameli all’Olimpico prima della finale di Coppa Italia. La sua esibizione non convince il pubblico italiano.

Al Bano era la star più attesa del pre-partita alla finale di Coppa Italia dell’Olimpico tra Atalanta e Juventus, in quanto ha dovuto intonare l’inno di Mameli prima dei 90 minuti che hanno visto assegnare il trofeo nazionale, poi vinto dalla Juventus che si è portata a casa il match grazie a un gol di Vlahovic. La sua esibizione nell’impianto romano, tuttavia, non è andata proprio come previsto a causa di una sorta di “sbrocco” da parte dell’artista che non è piaciuto né ai tifosi allo stadio né ai telespettatori che hanno seguito il match da casa. Ma cosa avrà mai fatto di “sbagliato” un artista tanto navigato e solitamente molto apprezzato dal pubblico italiano? Quale sarà mai stato il suo scivolone sul Canto degli Italiani? Andiamo a scoprirlo insieme.

Al Bano criticato per la sua versione dell’Inno di Mameli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ha suscitato più di una discussione l’esecuzione dell’Inno di Mameli portata da Al Bano all’Olimpico prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Eppure l’attenzione del pubblico era concentrata sull’ugola d’oro di Cellino San Marco, offuscata da un’esecuzione che non è stata proprio perfetta.

Sfidando i rumori dello stadio e i cori dei tifosi, Al Bano ha infatti intonato a cappella il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, senza alcuna base musicale. La sua interpretazione, senza dubbio personale, non è però riuscita a conquistare gli spettatori televisivi, che hanno espresso la loro delusione sui social con commenti taglienti.

È stato soprattutto il finale a sollevare le critiche più feroci. Mentre cercava forse l’appoggio dello stadio, Al Bano ha ripetuto tre volte la parola “Italiaaaa”, urlandola sempre più forte, ma senza suscitare il seguito dei tifosi di Juventus e Atalanta presenti sugli spalti. Anzi, possiamo dire che il suo tentativo ha avuto l’effetto opposto, lasciando molti spettatori imbarazzati.

I commenti sui social non hanno certo risparmiato l’artista, con tanti che hanno definito la sua esibizione imbarazzante e qualcuno che ha suggerito che Al Bano ha addirittura “sbroccato”. Come l’avrà presa lui?

Photo Credits: Kikapress