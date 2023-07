Accade qualcosa di totalmente inaspettato a Temptation Island: ecco la richiesta inedita di Alessia Ligotti a Filippo Bisciglia.

Sta facendo discutere quello che si è visto in tv durante l’ultima puntata di Temptation Island 2023, quando Alessia Ligotti (la fidanzata di Federico) ha chiesto qualcosa di particolare a Filippo Bisciglia, qualcosa che nessuna ragazza né alcun ragazzo hanno mai fatto in tutte le undici edizioni del programma di Canale 5. Ma a cosa sono state dovute le strane richiesta di Ale? E, soprattutto, in cosa consistono nello specifico e perché stanno facendo discutere così tanto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Temptation Island: la richiesta di Alessia Ligotti fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La coppia di Temptation Island formata da Alessia e Federico sembra andare dritta verso la separazione. Entrambi stanno infatti facendo conoscenza con due single del villaggio e non sembrano intenzionati a tornare insieme.

Ma a fare andare su tutte le furie Alessia è stato proprio Federico, che si è rifiutato di partecipare al falò di confronto chiesto da lei. Anzi, è parso quasi sollevato quando si è reso conto che lei non stava soffrendo, ma era in spiaggia con Lollo, il tentatore.

Ed è per questo motivo che Ale ha chiesto a Filippo Bisciglia qualcosa di completamente inedito per la storia di Temptation Island: non mostrare più suoi video al fidanzato.

“Federico non si è presentato al falò, è stato egoista. Non ha avuto reazioni. Vorrei che lui non veda più niente di quello che succede qui, così fa il suo percorso ed io mi farò il mio“, ha detto la ragazza.

Federico, da parte sua, ha accettato passivamente la decisione di Alessia, dicendo: “Io ero preoccupato che la trovassero in mare. Se dovessi vederla che si bacia mi darebbe fastidio, non vedere baci forse è meglio“.

Chi glielo dice ora che il bacio con Lollo c’è già stato?

Ma, ad ogni modo, il futuro della coppia si fa sempre più incerto.

