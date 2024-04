Amadeus è ‘ufficiosamente’ fuori dalla Rai: sconforto dei telespettatori durante la puntata di Affari Tuoi del 14 aprile

Tutti lo sanno, ma l’ufficialità ancora non è arrivata: Amadeus sarà probabilmente fuori dalla Rai a partire dalla prossima stagione televisiva, per approdare sul Nove. Fin qui sono rumors che si rincorrono ormai ovunque sul web e tra gli appassionati di televisione, ma sulla questione c’è qualcosa in più. La stagione televisiva 2023-2024 è ancora in corso e con essa anche il programma che l’ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo conduce quotidianamente su Rai Uno: Affari Tuoi. In molti hanno notato sconfortati che quella del 14 aprile è stata la prima puntata del game show del primo canale nel quale il suo conduttore è più out che in, praticamente con più di un piede ormai fuori dai cancelli di Viale Mazzini. Ma come starà reagendo il pubblico Rai ai rumors di questi giorni?

Amadeus fuori dalla Rai? Il pubblico di Affari Tuoi reagisce in diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le voci le conosciamo tutti: Amadeus è praticamente fuori dalla Rai e dalla prossima stagione dovrebbe passare sul Nove. Non c’è nulla di ufficiale, ma l’aria dell’ufficiosità ormai la notizia ce l’ha, tanto che si parla anche di cifre.

Lo avranno pensato anche i telespettatori di Affari Tuoi durante la puntata del 14 aprile, la prima dopo l’inizio dei rumors riguardo al conduttore.

Sconfortati, si sono riversati in massa su X, dove hanno scritto messaggi come “Una delle ultime volte che sentiremo Ama gridare soldi sicuri” o “Pensare che queste sono le ultime puntata di Ama in questo programma mi riempie il cuore di enorme tristezza. Affari Tuoi senza di lui non sarà più la stessa cosa“.

Ma lo sconforto è grande. Sono tanti i messaggi come “Senza Amadeus e affari tuoi mi sentirò in lutto” o “Come si farà senza Amadeus. Zeeero Zeeerooo. Soldi siicuriii“. E ancora: “Come faremo senza l’autogestione di Amadeus, ragazzx sono già in lutto“.

Photo Credits: Kikapress