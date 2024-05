Il dottore di Affari Tuoi tira un nuovo scherzetto ad Amadeus, che sbaglia clamorosamente cadendo in un nuovo errore nel finale di puntata.

Nella puntata del 30 maggio di Affari Tuoi, il dottore orchestra un nuovo scherzo ad Amadeus: il conduttore sbaglia clamorosamente ancora una volta. La celebre voce telefonica del game show di Rai Uno ha colto infatti l’occasione per fare un’ultima (o forse no) burla al buon Amedeo, che tra qualche giorno lascerà sia la trasmissione che la Rai. L’episodio è stato davvero esilarante e ha fatto ridere tutti i presenti in studio, soprattutto perché Amadeus, convinto di avere la situazione sotto controllo, è caduto ancora una volta sotto i colpi dell’astuzia del dottore, sbagliando completamente ad interpretare il finale della partita. Ma di che sbaglio si tratterà mai? Cosa ha detto il presentatore e perché era completamente fuori luogo?

Amadeus sbaglia ad Affari Tuoi: cade ancora nello scherzo del dottore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 30 maggio ha giocato Christian da La Spezia, ovviamente in rappresentanza della Liguria, insieme alla madre Silvia.

Ebbene, durante la serata, il dottore ha tirato un nuovo scherzetto al conduttore.

Arrivati alla fine, con in gioco ancora i pacchi da 10 euro e da 100mila euro, il concorrente ha accettato 35mila euro. E quindi è arrivato il momento di aprire le scatole di rimaste.

Amadeus ha chiamato il dottore, che gli ha chiesto ancora una volta di dare un parere sul finale, come fatto qualche giorno fa durante la partita di Jacopo da Milano.

“Il dottore ama giocare anche con me. Perché sa che io gioco a carte scoperte e come voi non so nulla“, ha detto il conduttore.

Lì Amadeus ha provato a interpretare la partita, aggiungendo prima: “Vuole sapere da me cosa c’è là dentro secondo il mio pensiero. Io lo dico sempre… e quasi sembre sbaglio! Meno male che non faccio il concorrente“.

Poi ha detto: “Questa volta penso che abbia fatto bene ad accettare e che nel pacco ci siano dieci euro“.

Peccato che, ancora una volta, come già successo qualche giorno fa, Amadeus ha sbagliato: nel pacco del concorrente, infatti, c’erano 100mila euro.

Affari Tuoi, accadrà durante l’ultima puntata? Ecco cosa potrebbe fare Amadeus per togliersi qualche sassolino dalla scarpa

Nel frattempo, l’ultima puntata di Affari Tuoi si avvicina e in tanti si stanno immaginando che Amadeus coglierà l’occasione dell’ultima puntata per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

C’è chi già immagina cosa potrebbe fare, tanto che basta fare un giro su X per scoprire che sono molti i telespettatori pronti a scommettere che il conduttore farà giocare il pacco numero nove, chiaro riferimento alla rete dove approderà una volta lasciata la Rai.

Photo Credits: Kikapress