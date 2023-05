Dopo la lite con Maria De Filippi Raimondo Todaro sarà ancora ad “Amici”? Ecco le sue parole da Fiorello

Amici si è concluso da pochi giorni ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, in particolare, è un quesito che al momento non ha ancora una risposta certa. Stiamo parlando della riconferma, o meno, di Raimondo Todaro come professore di ballo. Anche Fiorello, che lo ha ospitato a Viva Rai 2! nella puntata in onda il 29 maggio, non ha perso l’occasione per stuzzicarlo su questo punto.

LEGGI ANCHE:– Ve la ricordate la prima vincitrice di Amici? Ecco cosa fa oggi per vivere Giulia Ottonello dopo 19 anni dalla vittoria di Amici

Raimondo Todaro da Fiorello: cosa ha detto a proposito di Amici

Todaro insieme al corpo di ballo ha reso omaggio a Tina Turner scomparsa di recente danzando sulle note dei successi più noti dell’artista. Ma nel corso dell’ospitata del ballerino a Viva Rai 2! c’è stato modo anche di indagare sulla sua presenza nella prossima edizione di Amici. “E chi lo sa” ha replicato il diretto interessato. Nessuna certezza, dunque.

Come ben sanno i fan del talent show di Canale 5 la riconferma di Raimondo Todaro sarebbe in bilico dopo la sfuriata che è avvenuta tra lui e Maria De Filippi durante le registrazioni di una delle puntate del serale. La conduttrice avrebbe aspramente ripreso l’insegnante che aveva protestato contro il regolamento della trasmissione, ma il momento di scontro è stato tagliato durante il montaggio della puntata mandata in onda. “No Maria io non sono d’accordo” ha commentato Fiorello facendo l’imitazione del suo ospite, “L’hai tenuto questo Amici sempre bello acceso” ha proseguito lo showman.

Il futuro di Raimondo Todaro

Proprio da quando si è verificata la lite con Maria De Filippi sono iniziate a circolare voci circa un addio di Raimondo Todaro ad Amici. C’è anche chi parla di un ritorno tra le braccia di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, trasmissione che l’insegnante di ballo aveva lasciato proprio per entrare nella squadra della De Filippi. Ancora pochi mesi di pazienza e poi sapremo come si concluderà la vicenda.

Foto: Red Communications