Amici 22 serale: la prima registrazione, anticipazioni e data. Gli spoiler sulla prima puntata

Tutto pronto per il serale di Amici 22: ecco tutto quello che c’è da sapere (compresi gli spoiler sulla prima puntata del programma).

Il serale di Amici 22 sta per arrivare e tutti i fan del programma di Maria De Filippi sono pronti ad assistere a una nuova stagione piena di emozioni. Dopo aver svelato la data di messa in onda della prima puntata, sappiamo adesso quella della sua registrazione.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Donnamaria rimprovera Luca per quella mano su Antonella: cosa è successo durante la puntata

Amici 22: tutte le anticipazioni sul serale

La registrazione si terrà giovedì 16 marzo, a due giorni di distanza dalla data di messa in onda. La prima puntata andrà in onda infatti sabato 18 marzo su Canale 5, dalle 21.30 circa.

Come sempre, la puntata non andrà in onda in diretta, il che significa che avremo modo di scoprire in anticipo chi verrà eliminato. Ma cosa sappiamo già del serale? Qui di seguito vi presentiamo alcune anticipazioni e spoiler sulla prima puntata.

Il direttore artistico del programma sarà ancora una volta il celebre coreografo e sceneggiatore francese Stephane Jarny. Rispetto all’edizione precedente, si prevedono alcuni cambiamenti importanti, in particolare per quanto riguarda la giuria. Se conosciamo già i nomi di tutti gli alunni che hanno conquistato la maglia dorata, al momento rimangono ancora un mistero i nomi dei giudici.

Ci sono alcune voci che suggeriscono che ci sarà un rinnovo completo della giuria, ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Sappiamo solo che Stefano De Martino, a causa dei tanti progetti in RAI, potrebbe non essere parte del cast.

Gli alunni ammessi sono: Ramon, Isobel, Angelina, Maddalena, Samu, Gianmarco, Mattia, Federica, Wax, Alessio, Cricca, Aaron, NDG, Piccolo G, Megan.

Non ci sarà più nel serale di Amici 22: mossa a sorpresa di Maria de Filippi. Come la prenderanno i fan del programma?

Oltre a Stefano De Martino, presente nelle ultime due edizioni del programma, non ci saranno nemmeno altre due persone: Giorgia ed Emma. La prima, dopo Sanremo 2023, ha rivelato che non farà parte del cast del programma. Allo stesso modo, anche Emma Marrone sembra aver smentito le voci di un possibile ritorno… Come la prenderanno i telespettatori?

Photo Credits: Red Communications