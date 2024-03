Nahaze e Kia eliminate da Amici 23 prima dell’inizio del serale: ecco cosa hanno scritto sui social dopo le decisioni di Pettinelli e Cuccarini.

In occasione dell’inizio del serale Amici 23, è arrivata una fase cruciale della scuola di talenti, con Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli chiamate a effettuare delle scelte difficili all’interno della scuola di Maria De Filippi: Kia è stata esclusa dalla Cuccarini, mentre Ayle è stata preferita a Nahaze dalla Pettinelli, scatenando numerose reazioni e riflessioni tra i telespettatori del programma. La Cuccarini ha espresso la sua convinzione che Kia si sarebbe bruciata al serale, mentre la situazione di Nahaze si è rivelata più complessa, dato che è stata fino all’ultimo in bilico in un testa a testa con Ayle. Entrambe le ragazze sono state però invitate a ripresentarsi ai casting dell’anno prossimo, dove potranno avere una seconda chance nel mondo di Amici. Dopo la loro eliminazione, sia Kia che Nahaze hanno scelto di condividere i loro sentimenti e pensieri attraverso i social. Cosa avranno mai scritto?

LEGGI ANCHE:– Amici 23, ex professore attacca Anna Pettinelli: ‘inveire in modo vergognoso contro un allievo’. Cosa è successo dopo l’eliminazione della cantante

Amici 23: Kia e Nahaze eliminate prima del serale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione dell’inizio del serale di Amici, c’è stato bisogno di fare una scrematura nella scuola di Maria De Filippi, con Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che hanno dovuto fare delle scelte: la prima ha eliminato Kia, la seconda ha optato per Nahaze.

Per quanto riguarda la prima ragazza, la Cuccarini ha precisato che si sarebbe bruciata andando al serale, invitandola a ripresentarsi ai casting del prossimo anno.

Più complicata la situazione Nahaze, che se l’è giocata fino all’ultimo con Ayle. Anna Pettinelli ha quindi detto: “Siete due combattenti, ma io devo decidere. E devo decidere per chi di vuoi due può regalare un’emozione in più, anche se stonando. Quindi ho scelto lui”. E poi, rivolta alla ragazza, ha aggiunto: “Tu vali tanto e in una maniera o nell’altra vedrai che verrai fuori“, invitandola a ripresentarsi ai casting del prossimo anno.

Amici: cosa ha scritto Nahaze dopo l’eliminazione

Nahaze ha quindi scritto un messaggio sui social dopo l’eliminazione da Amici: “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo bel percorso. È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica. Grazie a chi ha streammato il mio singolo e soprattutto a chi continua a farlo“.

Amici: cosa ha scritto Kia dopo l’eliminazione

Anche Kia ha scritto un lungo messaggio sui social: “‘Grazie’ non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno; grazie ai professionisti, in particolare a Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore. E un Grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo, e a Lorella che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo, e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà. Un grazie ai ragazzi per avermi fatto sentire in una famiglia nonostante fossi lontano dalla mia. È stato rigenerante stare con persone che condividono i miei stessi obbiettivi e mi spronano a dare sempre il meglio, con tutto il calore, la saggezza e l’amicizia che un’Artista può dare. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto”.

Photo Credits: Kikapress