I telespettatori di Amici 23 hanno notato che Holden è praticamente sempre assente durante i daytime. Che fine ha fatto il cantante?

Si accende il mistero ad Amici 23 e in particolare durante i daytime della scuola di Maria De Filippi: per quale motivo Holden non è mai presente? Tanti telespettatori del talent di casa Mediaset si sono infatti accorti che il cantante non è praticamente mai in casetta, tanto che la sua assenza sta facendo particolarmente discutere. Ma che fine farà mai durante i daytime? Proviamo a dare una risposta a questa domanda che sta facendo rumoreggiare i fan del programma…

Leggi anche:– La reazione di Laura Pausini dopo le critiche su Holden, figlio del suo compagno Paolo Carta. Cosa ha fatto

Perché Holden è sempre assente nei daytime di Amici 23?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel daytime di Amici 23 che si è visto martedì scorso, in molti hanno notato che Holden non è praticamente mai comparso. Né durante i momenti di gruppo, né durante le attività normali in casetta…

Inutile dire che la questione ha generato anche una serie di polemiche, anche perché il ragazzo è figlio del chitarrista Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini.

Il motivo però potrebbe essere serio: Holden potrebbe avere l’influenza o il Covid-19 ed essere quindi stato isolato dal resto del gruppo per motivi precauzionali. Altri chiacchierano di un “isolamento” dovuto al crollo avuto qualche settimana fa, quando in seguito alle critiche di Rudy Zerbi ammise di aver avuto alcuni attacchi di panico.

Quindi, ad ogni modo, si tratterebbe di una decisione presa per tutelare la sua salute. Non c’è nulla di ufficiale, ovviamente, e queste sono solo speculazioni. Cos’è successo secondo voi?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications