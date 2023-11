Nuova polemica ad Amici 23: la mamma di Nicholas lancia un messaggio ad Alessandra Celentano dopo la puntata.

La polemica è sempre di casa ad Amici 23, soprattutto in virtù di quello che è successo in puntata tra la professoressa Alessandra Celentano ed Elena D’Amario riguardo alla figura di Nicholas, tanto è vero che la mamma dell’allievo della scuola di Maria De Filippi è intervenuta direttamente sulla questione. Ma cosa avrà mai detto la donna su quanto avvenuto ad Amici? E perché il suo risuona come un appello a Maria De Filippi?

La mamma di Nicholas interviene dopo la lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario ad Amici 23

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Amici 23 andata in onda domenica scorsa, Elena D’Amario e Alessandra Celentano si sono scontrate duramente sul passo a due di Nicholas.

La D’Amario ha infatti chiesto di entrare per difendere la sua coreografia, portata in scena dal ragazzo, dopo la stroncatura di Alessandra Celentano, che ha denigrato sia il ragazzo che quello che ha portato in scena.

“Non è conforme alla realtà quello che sta dicendo – ha esordito Elena D’Amario contro la Celentano – innesca la tecnica trattore, passa sopra gli altri. Ma non è giusto. Mi dispiace perché ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e a questo punto anche nei confronti del lavoro degli altri“.

Insomma, quello ai danni del povero allievo è un vero e proprio massacro, tanto che anche la mamma di Nicholas è intervenuta sulla questione a DiPiùTv, dove ha detto: “Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Mio figlio per danzare e studiare si è sempre impegnato tantissimo e ha fatto tanti sacrifici. Chiedo solo una cosa: maestra Celentano lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così“.

Un vero e proprio appello. Sarà in qualche modo ascoltato dalla Celentano?

La decisione di Maria de Filippi dopo quelle affermazioni in tv: ‘E’ inaccettabile’. Cosa è stato deciso

Maria De Filippi, nel frattempo, arriva a difendere il suo programma, denigrato da Heather Parisi, ex giurata del talent.

“Io sono una donna molto spontanea. E inoltre non riesco a stare zitta e dico quello che penso. Per questo ho sbagliato con Amici di Maria. Ero fuori contesto. Perché non sapevo che dovevo recitare un copione. Io non so seguire i copioni. Maria? No non mi diceva lei le cose. Però gli autori, insomma si capiva che non andava. Io non recito e sono sempre molto naturale“, aveva detto la Parisi, facendo subito reagire l’azienda in difesa di un prodotto di successo come il talent condotto dalla De Filippi.

Il Biscione ha infatti emesso una nota stampa nella quale precisa: “Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici’. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento“.

