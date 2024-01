L’anno che verrà, Annalisa arrabbiata per essere stata interrotta da Amadeus? Fan svela cosa sarebbe successo dietro le quinte: sarà vero?

Il Capodanno 2024 è cominciato con il botto in Rai, dato che Annalisa stava cantando sul palco de L’Anno che Verrà, venendo bruscamente interrotta da Amadeus, che l’ha fatta smettere per l’arrivo imminente della mezzanotte. Ci sono tante voci a riguardo, tra chi sostiene che la cantante se la sia presa a morte con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, chi invece che si tratterebbe di un evento preparato. Ma quale sarà la verità? Cosa è successo davvero ad Annalisa?

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, diretta sospesa bruscamente: la decisione degli autori su Varrese, Anita e Rosy dopo quanto accaduto a Beatrice Luzzi a Capodanno

Capodanno 2024: Annalisa interrotta da Amadeus a L’Anno che verrà. Qual è la verità dietro quel momento?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A L’Anno che verrà, dal palco di Piazza Pitagora a Crotone, Annalisa stava cantando “Bellissima”, quando Amadeus l’ha interrotta per far partire il countdown della mezzanotte.

“Vieni Annalisa, vieni!”, ha detto lui. E lei ha risposto stupita, cantando un “Cosa vuoi?” che ha fatto impazzire il popolo dei telespettatori. Il momento è stato incredibilmente memato, anche grazie a Giovanna Civitillo, che lo ha ripreso da dietro le quinte e mostrato nelle sue Instagram Stories.

Nel frattempo, però, un fan ha raccontato a Deianira Marzano che Annalisa sarebbe andata su tutte le furie per essere stata bloccata nel bel mezzo della canzone, senza alcun preavviso. Tanto che avrebbe anche avuto un piccolo scontro con Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, che le avrebbe risposto con “E vabbè, e noi che dobbiamo dire che stavamo sotto la pioggia, beata te che hai fatto una sola canzone“.

Le polemiche, quindi, non si sono fatte attendere. Il fatto che Annalisa sia stata interrotta in quel modo da Amadeus non è andato giù a tanti fan, ma Gabriele Parpiglia ha rivelato che si trattava di una gag, un siparietto organizzato tra il conduttore e la cantante. Quale sarà la verità?

La reazione della cantante su Instagram dopo quanto successo su Rai 1 a Capodanno: cosa ha pubblicato nelle stories

Quanto alla diretta interessata, Annalisa ha ripostato il momento dell’interruzione nelle sue Instagram stories, scrivendo un commento ironico, in vista anche del prossimo Festival.

“Quanto vale al Fantasanremo?”, ha chiesto la cantante in quella storia. I punti qui, sono davvero tanti. Amadeus la bloccherà di nuovo anche sul palco dell’Ariston?

Photo Credits: Shutterstock