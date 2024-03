Amici 23: arrivano le anticipazioni del serale. Un’allieva della scuola ha avuto una crisi di panico, costringendo Maria ad intervenire.

Con la registrazione della prima puntata del serale di Amici 23 emergono interessanti anticipazioni su quello che vedremo sabato sera in tv. Durante la registrazione dell’episodio, avvenuta ieri, il pubblico presente in studio ha lasciato trapelare alcuni piccoli spoiler sulle performance dei concorrenti. Pare che un’allieva della scuola di Amici abbia destato l’attenzione di chi era lì, non tanto per la sua esibizione un po’ sottotono, quanto per un momento di difficoltà vissuto durante la gara. Sconfitta in una sfida da un altro concorrente per via di un rendimento al di sotto delle aspettative, sembra proprio che si sia ritrovata in una situazione di tensione al ballottaggio finale, dove si è reso necessario l’intervento di Maria De Filippi e Anna Pettinelli per cercare di calmarla. Ma chi sarà mai questa allieva della scuola? Non ci resta che andare a scoprirlo.

LEGGI ANCHE:– Amici, le prime parole di Nahaze e Kia dopo l’uscita dal programma: come l’hanno presa

Amici 23: arrivano le anticipazioni della prima puntata del serale

Con la registrazione della prima puntata del serale di Amici 23 arrivano anche le anticipazioni. Ieri 21 marzo 2024, è stato infatti registrato l’episodio che andrà in onda domani sera. Il pubblico presente in studio si è lasciato sfuggire qualche spoiler su quello che accadrà.

Pare che Lil Jolie, nella prima parte della gara, si sia esibita senza dare il massimo nella sua interpretazione, perdendo la sfida contro Holden. Sembra che la giovane cantante non abbia infatti avuto una performance degna di nota, finendo al ballottaggio finale con Kumo.

Qui si sarebbe fatta prendere dallo sconforto, al punto da avere una crisi di panico che ha costretto Maria De Filippi ad intervenire per calmarla, insieme ad Anna Pettinelli.

Non sappiamo cosa succederà al ballottaggio, però, dato che l’eliminato sarà comunicato solo sabato sera.

Cambio di programma nel pomeriggio di Canale 5: Uomini e Donne sostituito da Amici 23. La comunicazione e il motivo

Oggi pomeriggio non andrà in onda la puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over e al Trono Classico, per lasciare spazio ad Amici 23, in vista delle anticipazioni del serale.

Lo ha comunicato Mediaset ieri pomeriggio, durante il daytime del talent show, che prenderà solo per un giorno il posto del trono televisivo di Canale 5.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications