Federico Fashion Style ha attaccato Antonella Mosetti, accusandola di non aver pagato i trattamenti presso il suo salone: arriva la replica della showgirl.

Qualche giorno fa, il celebre hair stylist Federico Fashion Style, è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve, dove non ha mancato di lanciare qualche frecciatina qua e là, tra le quali ce n’è stata anche una diretta ad Antonella Mosetti. La showgirl è stata inserita nell’elenco di personaggi famosi che, recatisi al “Salone delle Meraviglie”, non avrebbero pagato per i trattamenti del parrucchiere. Qualcosa però sembra non essere andata giù alla Mosetti, che non ha perso l’occasione per lanciare a sua volta delle accuse a Federico. Ma cosa avrà mai detto? E, soprattutto, quale sarà la verità sulla questione?

Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti: arriva la replica della showgirl

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Federico Fashion Style, a Belve, aveva detto delle parole pungenti su Antonella Mosetti.

“Dice che le cadevano i capelli dopo che veniva da me, ma non è vero. Semmai il suo problema è un altro, cioè che non strisciava la sua carta di credito“, ha dichiarato dalla Fagnani, facendo intendere che la showgirl non abbia pagato per le prestazioni ricevute.

La Mosetti è subito intervenuta su Instagram, replicando così: “Sono molto felice di tutte le segnalazioni che mi state facendo. Chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da più di 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare. Però in un mondo come quello che viviamo oggi, anche se viviamo tragedie molto più grandi, purtroppo invitano in Rai invitano elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando. Basta guardarlo in faccia per capire tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e tanto onesta e ho aiutato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso“.

