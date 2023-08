Brutte notizie per Stefano De Martino: il programma ‘Stasera tutto è possibile’ potrebbe essere cancellato dal palinsesto Rai.

Amare novità per Stefano De Martino e il principale programma televisivo da lui condotto sui canali Rai, ‘Stasera tutto è possibile’. Secondo le dichiarazioni recenti di uno degli ospiti fissi in studio, sembra proprio che la Rai abbia optato per l’eliminazione dello show. Questa scelta potrebbe portare alla cancellazione definitiva del programma dai palinsesti, anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della produzione. Cosa starà mai succedendo?

Stefano De Martino: il programma ‘Stasera tutto è possibile’ sarà cancellato dai palinsesti RAI?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo Francesco Paolantoni, ospite fisso di STEP, il programma di Stefano De Martino è a rischio cancellazione.

In una diretta Instagram, ha detto: “Non si sa se si farà Stasera tutto è possibile. Se non si fa dopo Sanremo potrebbe slittare di un anno”. E quindi ha invitato il pubblico a farsi sentire: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera tutto è possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”.

Ma cosa potrebbe succedere a Stefano De Martino in caso di cancellazione del programma? Sappiamo che il conduttore è stato arruolato per essere la nuova voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio. E che anche Bar Stella e De Martino Show dovrebbero andare regolarmente in onda nella prossima stagione televisiva.

Insomma, mentre Belen Rodriguez ha lasciato Mediaset e non sappiamo ancora dove la vedremo, per Stefano De Martino non dovrebbero esserci problemi (programma più, programma meno).

Sapete quanto guadagna Stefano per ogni puntata? La cifra molto molto più bassa di Belen Rodriguez a Le Iene.

La verità, però, è che Stefano De Martino guadagna sicuramente meno di Belen Rodriguez. Il suo cachet per una serata dj set è di circa 15mila euro mentre sappiamo poco su quello per ogni puntata televisiva da conduttore. Quando però ha partecipato come giudice ad Amici, sappiamo che percepiva 7mila euro a puntata.

Molto meno di Belen? Sicuramente sì. A Le Iene, per ogni puntata, riceveva 25mila euro. Più del triplo di Stefano, dunque!

