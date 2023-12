Frecciatina di Belen Rodriguez ad Alessia Marcuzzi a Domenica In? Quel riferimento è stato colto soltanto da alcuni.

L’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Mara Venier nel corso di Domenica In dello scorso 3 dicembre sta facendo discutere talmente tanto per via delle rivelazioni sui “12 tradimenti” che Stefano De Martino avrebbe perpetrato ai suoi danni: tra questi sembra essercene uno anche con Alessia Marcuzzi, alla quale – anche se in tanti non se ne sono accorti – la showgirl argentina non ha mancato di lanciare una frecciatina. Ma cosa avrà mai detto sulla conduttrice? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez: quella frecciata ad Alessia Marcuzzi da Mara Venier

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Già nel 2020 si era parlato di una relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, mentre quest’ultimo era tornato con Belen Rodriguez. Del fatto si è parlato più volte anche negli anni successivi, ma sia Stefano che la Pinella hanno sempre smentito.

Oggi la situazione è tornata sulle pagine di gossip, poiché secondo molti anche l’ex conduttrice de Le Iene rientrebbe in quel conto di “12 tradimenti“.

Per questo motivo, a Domenica In Belen Rodriguez non ha mancato di lanciare una stoccata ad Alessia Marcuzzi. Ripercorrendo con Mara Venier l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale ha partecipato, ha infatti fatto riferimento a Simona Ventura, sottolineando la bravura di quest’ultima alla conduzione del reality.

Cosa c’entra la Marcuzzi? Molto semplice. Le edizioni successive dell’Isola sono state condotte proprio da Alessia, volutamente messa in un angolo da Belen…

Belen e Stefano, la reazione dell’ex marito della Marcuzzi: «È furioso»

Nel frattempo, qualcuno è andato a cercarsi una vecchia indiscrezione su Paolo Calabresi, ex marito di Alessia Marcuzzi. Ai tempi del primo presunto flirt tra la conduttrice e Stefano De Martino, infatti, erano ancora sposati.

All’epoca il settimanale Oggi scrisse che Calabresi “è furioso“. Come si sarà evoluta la sua opinione sulla questione oggi, con le nuove dichiarazioni di Belen Rodriguez? C’entrerà forse De Martino con la fine del suo matrimonio con la Pinella?

