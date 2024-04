Belen Rodriguez ospite di Alessandro Cattelan: la showgirl torna a parlare di Stefano De Martino. Scopri perché lo ha perdonato per i tradimenti.

Belen Rodriguez è stata ospitata nella puntata di Stasera c’è Cattelan, andata in onda su Rai Due lo scorso 10 aprile: la showgirl argentina ha parlato molto di sé e, soprattutto, è tornata sulla fine della sua lunga relazione con Stefano De Martino e sui numerosi tradimenti di cui l’ex ballerino di Amici si sarebbe reso protagonista. Ma non è tutto: Belen ha anche dichiarato di aver perdonato il suo ex marito. Ma per quale motivo è successo? Cosa avrà mai affermato nel salotto televisivo di Rai Due? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa ha detto nel corso della puntata sul suo altalenante matrimonio e sulla fine di quella lunghissima relazione!

Belen Rodriguez da Alessandro Cattelan torna a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Vi ricordate di quando Belen Rodriguez “diede buca” ad Alessandro Cattelan, che di conseguenza le lanciò una serie di frecciatine in diretta? Ebbene, alla fine al suo programma c’è andata ieri sera, 10 aprile. E si è sfogata sui tradimenti di Stefano De Martino.

“Dieci anni fa mi sarei augurata figli, perché Santiago era già nato. Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente. Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare“, ha dichiarato.

E poi ha aggiunto: “All’inizio le chiacchiere della gente mi ferivano. Io bazzico il mondo dello spettacolo da quasi 20 anni e poi uno ci fa un po’ l’abitudine. Quando ho iniziato non sapevo cosa sarebbe successo. La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio‘”.

Stefano de Martino risponde a Belen: la sua reazione alla frase sulle corna è da vero signore. Cosa ha dichiarato

Stefano De Martino non ha risposto direttamente all’intervista di Belen Rodriguez da Cattelan ma lo fece lo scorso dicembre, dopo che l’ex moglie parlò da Mara Venier a Domenica In.

“Quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria – disse a Che Tempo Che Fa – ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Bélen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale“.

