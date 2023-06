È vero che Belen Rodriguez copia Chiara Ferragni? Ecco cosa è successo in rete (e l’intervento di mamma Rodriguez).

Due foto un po’ troppo simili comparse sui social hanno fatto partire l’accusa: Belen Rodriguez “copia” Chiara Ferragni nei suoi post e nei suoi atteggiamenti mostrati online? Ci sono fan che sembrano estremamente sicuri di questo assunto, altri che scatenano vere e proprie guerre di religione schierandosi dalla parte della showgirl argentina o dell’imprenditrice digitale. Anzi, a un certo punto a sbottare è stata proprio Veronica Cozzani, mamma della Rodriguez. E voi? Da quale parte state? E, soprattutto, è vero che Belen copia la Ferragni?

LEGGI ANCHE :– Chiara Nasti, la bomboniera super costosa: ecco il lussuoso omaggio fatto agli invitati

Belen Rodriguez copia Chiara Ferragni? Le accuse del web e l’intervento della mamma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto riportato da diversi hater sul web, Belen Rodriguez non farebbe altro che copiare sfacciatamente Chiara Ferragni sui social. Il motivo risiederebbe nelle fotografie postate in questi giorni dalla showgirl e conduttrice televisiva argentina.

In particolare, a finire sotto accussa è un’immagine nella quale Belen stringe la figlia Luna Marí. La foto, tenera e dolcissima, sarebbe troppo simile a una postata negli stessi giorni da Chiara Ferragni, nella quale l’imprenditrice digitale a sua volta tiene in braccio la figlia Vittoria che sta per addormentarsi.

Se le immagini a molti sono parse simili, ad altri è parso chiaro che in realtà la sola coincidenza è che sia Belen che Chiara abbiano bambine piccole che, dopo una giornata al mare, crollano dalla stanchezza tra le braccia della mamma.

Tuttavia, le accuse non sono andate giù a Veronica Cozzani, mamma di Belen, intervenuta dando dell’ignorante ad uno degli hater che ha posto la questione. Insomma, la guerra di religione ha coinvolto anche la mamma della Rodriguez (e non è nemmeno la prima volta).

Stefano de Martino difende Belen: ‘Basta insulti’. La sua reazione dopo quel commento

Che Belen Rodriguez sia calamita d’insulti, tanto che qualche anno fa, durante una delle loro separazioni, Stefano De Martino intervenne per prendere le difese della conduttrice de Le Iene: “Capisco il gossip come comprendo l’essere fan di una persona piuttosto che di un’altra, ma c’è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un’altra“.