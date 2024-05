Il nuovo video di Belen Rodriguez fa discutere: i suoi follower l’accusano di aver usato troppi filtri, ma qualcuno ipotizza un nuovo ritocchino a labbra e occhi.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé a causa di un nuovo video pubblicato sui social network: doveva essere soltanto una guida al make up, ma è diventato un banco di accusa nei suoi confronti, tra chi l’accusa di aver utilizzato troppi filtri Instagram e chi invece di essersi sottoposta a qualche nuovo ritocchino. Ma quale sarà la verità? Da dove deriva il suo nuovo aspetto? La showgirl argentina si è sottoposta a qualche nuovo intervento di chirurgia estetica per labbra e occhi? Oppure forse l’effetto è soltanto dovuto a qualche uso estremo degli Instagram Filters? Oppure, ancora, si tratta soltanto di un effetto dovuto al trucco? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Belen Rodriguez: nel nuovo video troppi filtri o un nuovo ritocchino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre la sua love story con Angelo Galvano, 34-enne ingegnere agrigentino, la questione dell’aspetto di Belen Rodriguez sta facendo discutere i social a causa di un nuovo video pubblicato dalla showgirl argentina: in tanti parlano di un look completamente stravolto, si tratta di un nuovo ritocchino o solo dell’utilizzo di troppi filtri?

Sul suo profilo Instagram, infatti, Belen ha condiviso con i suoi follower un video pubblicitario nel quale mostra diversi prodotti make-up. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che le immagini hanno provocato la reazione di diversi utenti.

“Ma gli occhi dove le stanno arrivando? Ha esagerato pure con il foxy eye“, ha scritto una persona facendo riferimento all’utilizzo del trucco.

Ma in realtà qualcuno alza il livello della polemica: “Un tutorial sul make up già truccata , con 70 filtri ed eccessi di chirurgia plastica da denuncia…”. Oppure: “Non è più lei! È cambiata tantissimo!”

O, ancora: “Ma la bocca?? Labbra tutte scontornate!! Chirurgo da denuncia!!”

E c’è chi nota che: “Nooooooo si è tirata anvora di piu gli occhi sta diventando la caricatura di se stessa ma perche…” Oppure: “Ma gli occhi? Non sono più gli stessi“.

Photo credits: Kikapress