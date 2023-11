Beppe Grillo va ospite a Che Tempo Che Fa, facendo una battuta su Filippa Lagerback che risponde per le rime. Cosa è successo?

Beppe Grillo è tornato in televisione come ospite a Che Tempo Che Fa sul NOVE, il programma condotto da Fabio Fazio. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, si è lasciato andare ad una serie di confessioni e ad una battuta finale nella quale ha coinvolto anche Filippa Lagerback. Ma cosa avrà mai detto di tanto sconvolgente? E cosa avrà invece replicato la Lagerback?

Che Tempo Che Fa: Beppe Grillo e quella battuta di Filippa Lagerback

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Che Tempo che Fa, Beppe Grillo ha parlato praticamente del suo percorso politico: “Sono qui per sapere chi sono. Sono il peggiore? Sì, sono il peggiore, ho peggiorato questo Paese. Dalla mia ultima intervista abbiamo perso le elezioni, tutti quelli che avevo mandato a fare in c… sono al governo. Ho fondato il Movimento ma mi ero iscritto al Pd, ad Arzachena. Adesso sono anziano e confuso. Non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado. Ho una confusione totale, ecco perchè mi sono ritirato a guardare cosa succede, la mia rabbia è una rabbia buona, ce l’ho ancora. Io sono buono dentro e la rabbia buona è necessaria per l’anima“.

Tutta l’intervista, in realtà, è stata una sorta di show, tenuta per lo più in piedi. Mentre andava via, però, ha detto un “adesso ci salva lei” riferito a Filippa Lagerback. Che non aspettava altro che una battuta per chiudere l’intervista-esibizione di Grillo, pronunciando un “ce l’aveva con me?” che ha scatenato il giubilo dei telespettatori. Tanto che c’è chi ha detto: “E comunque Filippa in 10 secondi è in grado di fare ridere molto più di Grillo in un’ora “.

‘Vi state annoiando?’, la reazione del pubblico alla domanda di Beppe Grillo

Durante la sua ospitata, ad un certo punto, Grillo si è riferito al pubblico, dicendo: “Cosa volete che faccia? Ma vi state annoiando?”

“No, sono terrorizzati“, ha detto Fazio. E Grillo ha chiesto di dirlo in diretta, mentre il pubblico ha cominciato a gridare “Il comico!!!”

Fazio lì ci ha messo una pezza: “Il comico! Perché riconoscono la grazia e la leggiadria del comico, che può dire cose che nessun politico può dire“.

Photo Credits: Shutterstock