Chi è il più ricco tra Carlo Cracco o Antonino Cannavacciuolo? La risposta non è quella che pensi. I guadagni dei due chef stellati

Vi siete mai chiesti chi sia più ricco tra Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo? I due chef sono tra i più famosi d’Italia e li conoscono praticamente tutti ma qual è la verità sul loro patrimonio? Chi dei due guadagna di più?

Chi è più ricco tra Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo un’inchiesta di Report, quello che fanno gran parte degli chef stellati è acquisire notorietà e diventare poi personaggi in grado di generare un indotto che va oltre i ristoranti, come corsi e comparsate in tv

A parlarne è stato Giancarlo Bellavia, esperto di riciclaggio interrogato dalla trasmissione di Rai 3.

Secondo i dati che ha riportato, Cannavacciuolo guadagna circa 14 milioni di euro all’anno, di cui 11-12 milioni con il ristorante e il resto dalla tv. Nel corso della trasmissione televisiva, Cannavacciuolo viene presentato come un esempio virtuoso e positivo, in grado di coniugare notorietà e alta cucina. Non a caso, è stato recentemente insignito della terza stella Michelin.

Su Carlo Cracco, l’inchiesta riporta guadagni di che nel corso degli anni sono andati da 200mila euro a un milione l’anno… Lo chef, accortosi di non guadagnare più molto dalla tv, ha deciso quindi di dedicarsi completamente alla ristorazione.

Secondo l’esperto, il suo bilancio è in costante perdita, anche per via degli affitti altissimi delle location che sceglie, come il ristorante in galleria a Milano che gli costa un milione e mezzo di sola pigione. Il suo fatturato annuo è di circa 10 milioni. La sua società avrebbe però debiti per almeno 8 milioni di euro

E voi? Immaginavate queste differenze? Oppure credevate che questa ‘classifica’ tra i due chef fosse un po’ diversa?

Photo Credits: Kikapress