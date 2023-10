Luciana Littizzetto fa ironia sulla separazione mediatica tra Giambruno e Giorgia Meloni: cosa ha detto a Che tempo che fa?

Sta facendo discutere la “letterina” che Luciana Littizzetto a recitato nel corso del suo monologo a Che tempo che Fa, nel quale l’attrice ha messo al centro del discorso la separazione tra Giorgia Meloni ed Andrea Giambruno, con tutto il caos mediatico che ha suscitato. Le sue parole hanno scatenato subito un certo caos, anche perché la Lucianina si è rivolta a lui con la sua solita verve ironica, non risparmiando frecciatine di ogni tipo. Ma cosa avrà mai detto?

LEGGI ANCHE:– Tu si que vales, l’affondo di Rita Dalla Chiesa sull’arrivo di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto: la lettera ad Andrea Giambruno fa discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Che Tempo Che Fa del 22 ottobre, Luciana Littizzetto ha esordito così nella sua lettera a Giambruno: “Caro Jean Maron, Gran Mogol dei maschi smargiassi, Giambruno e trino, maschio beta di donna alfa, Alain Delon, Elvis the Pelvis di Rete 4. Portatore sano di ciuffo a grande onda di Kanagawa e di ben tre nomi maschili Andrea, Gian e Bruno, responsabili forse dell’esubero di testosterone che fatichi a smaltire“.

E poi giù dura: “Detentore inoltre di walter più sollecitato d’Italia, strizzato e ravanato con foga, pizzicato come la corda di un contrabbasso, levigato e piallato come un artigiano della qualità“.

E ancora: “Io ti capisco. Stare con una compagna che non credo sia proprio una piuma, e per tua somma sf..a e baro destino, è anche il Presidente del Consiglio, con l’articolo il tra l’altro, non aiuta. Tocca misurarsi tutti i giorni con una che ha più pa..e di te“.

Poi però arrivano le frecciate vere: “Ti ricordi quando dicevi alle ragazze molestate e stuprate: ‘se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi?’ Ecco. Tu invece se eviti di dire ca…te magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi un microfono aperto lo trovi. Ma la colpa non è del microfono, il problema è che quelle cose lì le hai dette. Le hai pensate. Il problema non è il fuorionda, è il dentro-cranio. Però ti ringrazio, perché grazie a te ho scoperto una parola nuova: ‘th…some’ che significa fare sesso a tre. Così se vado all’estero e me lo chiedono, so che devo dire no. Io conoscevo solo il triage che è quello del pronto soccorso“.

E conclude: “Quindi comportati da uomo, accetta la scelta di Giorgia. E soprattutto aspetta un attimo ad aprire Tinder, sennò Giorgia ti manda Crosetto con un battaglione dell’esercito sotto casa e ti fa un c..o così“.

"Comunque volevo dirti che è capitato a tutte, di innamorarsi di uno sciocco. E dico sciocco per non essere scortese. Tutte abbiamo avuto le fette di prosciutto sugli occhi. E con te è stato ancora più facile perché prosciutto e Meloni si sposano bene."



La doppia letterina di… pic.twitter.com/lQ2fYIqCsh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 22, 2023

Giorgia Meloni cosa aveva detto sulla spot Esselunga qualche giorno prima della separazione da Giambruno: era un messaggio nascosto per l’ex compagno?

Nel frattempo, in molti hanno rispolverato un post su Instagram di Giorgia Meloni, che su Instagram aveva pubblicato un commento alle polemiche che avevano riguardato il famoso spot dell’Esselunga con la bambina che cerca di far rimettere insieme i genitori separati regalando una pesca al papà.

“Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante“, aveva detto. In molti ci hanno visto, con il senno di poi, una sorta di riferimento alla separazione da Giambruno… c’entrerà qualcosa?

Photo Credits: Shutterstock