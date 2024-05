La trasmissione “Chi l’ha visto?” risolve un caso di scomparsa in diretta, un evento che ha sorpreso anche la conduttrice Federica Sciarelli

Durante la puntata di Chi l’ha visto del 22 maggio, il pubblico ha assistito al ritrovamento in diretta di una persona scomparsa, un evento che ha lasciato tutti, inclusa la conduttrice Federica Sciarelli, visibilmente increduli.

Leggi anche:– Chi l’ha visto, Sciarelli verso l’addio al programma? Spuntano alcune indiscrezioni sul futuro della conduttrice di Rai Tre

La trasmissione, nota per la sua dedizione nel risolvere casi di persone scomparse, ha sempre coinvolto il pubblico in un viaggio emotivo tra speranza e disperazione. Tuttavia, ciò che è accaduto durante questa particolare puntata ha superato ogni aspettativa e ha dimostrato il potere e l’importanza del programma.

In apertura di puntata, Federica Sciarelli ha parlato della scomparsa di un anziano di 87 anni da Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio. L’uomo era uscito per fare la spesa e poi di lui si erano perse le tracce. La figlia dell’anziano, Elena, ha fatto un appello disperato al programma, sperando che qualcuno avesse informazioni utili sul padre.

La tensione e l’emozione sono salite alle stelle quando, mentre la Sciarelli stava parlando del caso, è giunta una notizia inaspettata: l’anziano era stato ritrovato. La scoperta è avvenuta grazie a una telefonata in diretta che ha confermato la presenza dell’uomo a Fiumicino.

“Oddio l’hanno ritrovato? Oddio ci scusi,” ha esclamato la figlia dell’uomo visibilmente emozionata. La conduttrice, abituata a gestire situazioni complesse e spesso drammatiche, ha espresso la sua sorpresa e gioia per il lieto fine inaspettato. “No ma quali scuse, noi siamo felicissimi per quello che è successo e non deve proprio scusarsi. Non è mai successo prima che una scomparsa si sia risolta così velocemente al telefono. Noi portiamo fortuna,” ha risposto Federica Sciarelli, con una punta di orgoglio e sollievo.

La reazione del pubblico è stata altrettanto entusiasta. Sui social media, migliaia di persone hanno espresso la loro gioia e sorpresa per il ritrovamento in diretta, lodando il programma e la sua conduttrice per il lavoro svolto. Molti hanno condiviso messaggi di sostegno e gratitudine, riconoscendo il valore di un programma che da decenni si impegna a dare voce a chi non ne ha.

Foto: Kikapress