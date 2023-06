Poco prima del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Tramontano, ha fatto discutere una domanda posta a Alessandro Impagnatiello a Chi l’ha visto. Ecco perché.

Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto è stato trattato il caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese scomparsa sabato scorso da casa sua, in provincia di Milano: principale sospettato è Alessandro Impagnatiello, fidanzato della ragazza. Indagato per omicidio volontario aggravato, la trasmissione di Rai Tre ha provato a sentire il ragazzo, sebbene quello che gli è stato chiesto non è piaciuto troppo ai telespettatori. Ma cosa sarà mai successo nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto: quella domanda ad Alessandro Impagnatiello sulla scomparsa di Giulia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la scomparsa di Giulia Tramontano, si era subito pensato al peggio. Nella notte la terribile scoperta: il suo corpo senza vita è stato ritrovato, nascosto in una intercapedine dietro una palazzina che ospita alcuni box.

Secondo le prime indiscrezioni della stampa, il fidanzato Alessandro Impagnatiello avrebbe anche confessato l’omicidio della 29enne, al settimo mese di gravidanza.

Ebbene, poco prima del ritrovamento del corpo della donna, a far discutere è stato un collegamento di Chi l’ha visto, nel quale molti sono rimasti fuori di sé per una particolare domanda che gli è stata posta.

Una telespettatrice, infatti, ha scritto su Twitter: “Ho veramente sentito una giornalista chiedere ‘Alessandro hai ucciso Giulia?’“. Un’altra ha fatto subito eco con “Ditemi che non ho sentito bene“. E ancora: “Si aspettava che dicesse di sì?“

Il tutto è accaduto mentre l’uomo entrava in casa scortato dai carabinieri. Lui non ha rilasciato dichiarazioni a Chi l’ha visto, ma nel ritorno del microfono si è sentita anche la voce di un’altra giornalista, non del programma di Rai Tre, che ha posto chiaramente la domanda finita nel mirino dei telespettatori.

Quella frase della mamma di Giulia poco prima della terribile scoperta di sua figlia: cosa aveva dichiarato a Chi l’ha visto

La mamma di Giulia aveva raccontato un particolare a Chi l’ha visto, prima della tragica scoperta, dicendo: “lei prima della gravidanza fumava il tabacco, ma da quando ha saputo di essere incinta ha smesso. Non fumava più da quando ha saputo di aspettare il bambino“.

Un elemento che ha contribuito ad aumentare i sospetti su Alessandro, che prima del ritrovamento del corpo aveva detto di non aver più visto Giulia da quando era uscita a comprare le sigarette.

Photo Credits: Kikapress