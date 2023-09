Ritrovato lo youtuber scomparso Kazuosan durante la registrazione dell’appello a Chi l’ha visto. Ecco cosa è successo

Con l’inizio della nuova stagione di Chi l’ha visto abbiamo già potuto vedere un momento incredibile: il ritrovamento di Kazuosan, lo youtuber salernitano scomparso alcuni giorni fa a New York. Il momento toccante è andato in scena in apertura del programma, durante la registrazione dell’appello da parte della mamma del ragazzo. Ma cosa hanno visto i telespettatori del programma condotto da Federica Sciarelli?

Kazuosan, lo youtuber scomparso ritrovato durante la registrazione dell’appello a Chi l’ha visto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo youtuber Cosimo Corrado, 21-enne salernitano conosciuto online come Kazuosan, è scomparso alcuni giorni fa durante un viaggio a New York.

La mamma del ragazzo, in occasione dell’inizio della nuova stagione di Chi l’ha visto, il 13 settembre, ha quindi registrato un appello al programma con l’inviato Marco Monti: “Mio figlio è uno YouTuber che ora è in America e non abbiamo notizie di lui da 5 giorni. Faceva dei video sociali“.

Proprio durante la registrazione del messaggio, mandata poi in onda su Rai Tre, è arrivata la notizia che Cosimo è stato ritrovato, tanto che l’entusiasmo dei familiari della donna è stato ripreso in tutta la gioia travolgente di un evento tanto lieto.

“Avete portato fortuna“, ha detto a Chi l’ha visto la mamma dello youtuber prima scomparso e poi ritrovato a Jeresey City, nel New Jersey.

Nel frattempo, il padre e il fratello del ragazzo, oltre al collega e amico Samuele Mattei, stavano per prendere l’aereo per andarlo a cercare negli Stati Uniti.

Come sta ora lo youtuber Kazuosan: il racconto e cosa è successo nei tre giorni in cui era scomparso a New York

Dalle notizie che abbiamo, Kazuosan è stato ritrovato dalla polizia privo di sensi e completamente nudo. Pare che lui stesso abbia confermato in videochiamata con il padre di essere stato aggredito alle spalle e alla testa, e in seguito derubato. È comparso anche su TikTok, dove si è mostrato con un occhio livido in un video poi cancellato, confermando di essere ancora in ospedale a Jersey City.

