Chiara Ferragni scatena la polemica a causa di un dettaglio ‘sbagliato’ alle sue spalle in un recente post: riguarda le sue borse Chanel.

Chiara Ferragni è celebratissima come influencer e imprenditrice, ma è famosa per il suo stile di vita e il suo amore per la moda di alta classe: tra gli oggetti di lusso che possiede in abbondanza ci sono le borse Chanel. Tuttavia, un recente post su Instagram ha causato polemiche tra i suoi seguaci, che hanno notato un dettaglio ‘sbagliato’ alle sue spalle. Ma cosa avrà mai combinato la regina delle influencer?

Chiara Ferragni e l’errore sulle borse Chanel: i rimproveri dei fan

Nel post in questione, Chiara Ferragni ha mostrato la sua cabina armadio, un vero e proprio paradiso per gli amanti della moda, piena di borse Chanel di diverse forme e colori. Tuttavia, i suoi follower hanno notato che le borse erano riposte in modo apparentemente casuale, senza le dustbag (sacche protettive in tessuto) e le scatole originali che solitamente accompagnano le borse di lusso.

Le critiche non sono tardate ad arrivare. Molti utenti di Instagram hanno commentato il post, sottolineando che le borse Chanel andrebbero tenute in modo molto più accurato e che la presentazione di Chiara Ferragni sembrava poco professionale. Una persona ha scritto: “Le Chanel non vanno tenute così, vanno messe nella loro dustbag e dentro la loro scatola originale…”. Un’altra ha commentato: “Più che un closet di lusso sembra una bancarella… forse abbiamo toccato il fondo“.

Le borse Chanel sono considerate veri e propri simboli di status e di lusso, e molti appassionati di moda ritengono che sia importante trattarle con cura e rispetto. Anche perché proprio sul sito di Chanel è riportato come conservare le borse, e non è certo la modalità usata da Chiara Ferragni, bensì quella indicata dai fan.

Pertanto, sono davvero in tanti quelli che sono rimasti delusi nel vedere quelle borse riposte in modo apparentemente disordinato da chi invece rappresenta un vero e proprio simbolo della moda.

Photo Credits: Kikapress