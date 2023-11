La cabina armadio della nuova casa di Chiara Ferragni fa impazzire il web: quanto è grande e cosa si è fatta costruire.

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha mostrato sui social diverse foto e video della nuova casa, nella quale lei, Fedez e i bambini si sono trasferiti definitivamente ieri, 22 novembre: a far discutere sono soprattutto le immagini della cabina armadio. Ma cosa avrà di tanto particolare? E cos’è quell’oggetto così insolito che Fedez ha inquadrato nelle sue Instagram Stories?

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, quanto costa il suo magnifico albero di Natale? La cifra per tutti gli addobbi

Chiara Ferragni: fanno discutere le dimensioni della cabina armadio della nuova casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle sue Instagram Stories (in realtà quelle di Fedez), Chiara Ferragni tra le altre cose ha mostrato la sua cabina armadio. Di essa si è visto abbastanza poco, ma sappiamo che è ‘foderata‘ con una moquette rosa messa sopra il parquet e che, oltre ad essere luminosissima, al suo interno ha vari divanetti.

Tanto che Fedez ha ironizzato sulla questione dicendo: “Ha deciso di non fare una cabina armadio, ma di costruire La Rinascente in casa“.

Si tratta infatti di una stanza grande praticamente quanto un negozio, al punto che Fedez ha mostrato di poterci camminare dentro per diversi secondi prima di attraversarla tutta… Tanto che qualcuno ha ironizzato: “Praticamente la cabina armadio della Ferragni è grande come il mio appartamento“. Qualcun altro, invece, tra i dettagli inquadrati da Fedez ha notato un lavatesta da parrucchiere… la domanda è: perché è dentro la cabina armadio?

Non lo sappiamo ma, ad ogni modo, per una influencer dedita alla moda come lei è d’obbligo avere una cabina armadio così grande. Non sarà un caso che la prima cosa che ha portato nel nuovo appartamento sono state le borse che, nella cabina, occupano un intero settore!

Dov’è finita Paloma? Non ci sono tracce del cane nella nuova casa: ecco perchè non c’è nei video con Fedez e Chiara Ferragni

Nel frattempo in tanti, vedendo le fotografie della nuova casa di Chiara Ferragni (oltre che della sua enorme cabina armadio), si stanno chiedendo dove sia andata a finire Paloma, il cagnolino che i Ferragnez avevano preso qualche tempo fa.

Un utente ha infatti chiesto: “Ma Paloma? È sparita per paura che rovini casa? Mi auguro che non sia da un educatore che la faccia diventare un peluche telecomandato . Forse prima di scegliere questa razza conveniva conoscerne le specifiche, il carattere, la vitalità e necessità di sfogo“.

Qualcun altro ha confermato che la Golden Retriever dei Ferragnez non è sparita, ma è a fare addestramento: “Avevano detto che l’avrebbero mandata da un’educatrice per insegnarle a comportarsi nella casa nuova. Certo, è triste non vederla con loro! E poi, a dirla tutta, anche noi abbiamo dovuto ricorrere ad un educatore per il nostro cane; però lui veniva a casa e c’eravamo anche noi, tutti!”

Chiara Ferragni paga circa 73mila € all’anno per far fare pipì al suo cane: ecco perchè spende questa cifra stellare

Paloma è un cucciolo di Golden Retriever che ha già conquistato tutti i cuori, anche se al momento è stata mandata da un addestratore. Quello che in molti non sanno è che Chiara Ferragni paga 200 euro per consentire al suo cagnolino di fare pipì nel giardino condominiale… Scopri perché.

Photo Credits: Kikapress