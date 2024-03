Il Codacons spopola sui social durante l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio: cosa è successo su X durante Che Tempo Che Fa?

Il Codacons non è mai stato tenero con Fedez e Chiara Ferragni e, anzi, possiamo dire che insieme a Selvaggia Lucarelli rappresenta una delle nemesi ufficiali della (ex) coppia più seguita d’Italia. Non è quindi un caso quello che è avvenuto sui canali social dell’associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori durante la messa in onda di Che Tempo Che Fa, domenica 3 marzo. Nel corso dell’intervista di Fabio Fazio alla Ferragni, infatti, la pagina X del Codacons ha messo una lunga serie di like a tweet più o meno ironici e non esattamente positivi nei confronti della Ferragni, dimostrando di voler dare un proprio messaggio sulla questione.

Che Tempo Che Fa: il Codacons fa ironia sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la messa in onda dell’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, lo scorso 3 marzo, i profili social del Codacons hanno visto uno strano fermento.

Tra like e retweet, su X la celebre associazione ha ricondiviso una serie di post ironici relativi all’influencer e imprenditrice digitale, tanto che in molti si sono chiesti se si trattasse davvero del profilo ufficiale del sodalizio.

Si parte con il video di un coro risalente ai tempi del green pass, nel quale i no-vax cantavano “La gente come noi non molla mai” e intitolato “I follower di Chiara Ferragni che l’aspettano fuori dallo studio per supportarla“. E poi un altro in cui viene ripresa un’immagine di Barbara D’Urso in lacrime e a mani giunte con tanto di commento “Chiara Ferragni durante l’intervista“. Oppure – sulla stessa falsa riga – è apparso un riferimento alla serie cult Boris, ovvero a quando il personaggio di Corinna esclamò “C‘ho Madre Teresa dentro!”

Insomma, possiamo dire che il Codacons di certo non si è trattenuto!

