Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore americano? A svelarlo è direttamente Fedez in The Ferragnez.

Tutti sono d’accordo sul fatto che Chiara Ferragni non rappresenta soltanto un’icona pop e il simbolo del potere dei social network, ma un vero e proprio brand, insieme a tutta la sua famiglia: è per questo motivo che quando si vocifera di possibili tradimenti, flirt con persone diverse o addirittura scappatelle avvenute da parte sua o di Fedez, tutti finiscono irrimediabilmente per parlarne. Ma cosa è successo stavolta? Davvero la regina delle influencer ha vissuto una sorta di flirt con un attore americano? A svelarlo sembra essere stato direttamente suo marito…

LEGGI ANCHE :– Leone Lucia Ferragni nella sua nuova scuola: dove si trova e quanto costa la retta

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore americano?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con l’uscita di The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video, la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni sale di livello, facendo entrare ancora di più i fan della coppia nelle vite private del rapper e dell’influencer più celebre d’Italia.

Ed è proprio tra le rivelazioni più intime di Federico che vengono fuori alcuni particolari piccanti su Chiara Ferragni, che avrebbe avuto un flirt con un personaggio decisamente fuori dal comune.

Tutto è sorto per l’ennesimo battibecco tra Fedez e la moglie su Gigi Hadid, modella per la quale lui non ha mai negato di avere un vero e proprio debole, arrivando a confessare di essere pronto a fare pazzie per lei.

Durante un blando e bonario litigio sull’argomento, infatti, Fede ha sganciato la bomba, recriminando alla moglie: “Tu però ci sei uscita con Jared Leto”. Uno scoop vero e proprio, un flirt di Chiara Ferragni di cui eravamo all’oscuro?

Lei ha provato a smorzare i toni, rispondendo: “Non ci sono uscita. Ero andata ad una sua festa di Halloween e ci siamo scritti ma non siamo mai usciti insieme”.

Ad ogni modo, qualcosa sembra esserci stato: Chiara Ferragni è stata particolarmente vicina a Jared Leto tanto da avere il suo numero. La storia sarebbe potuta cambiare, dunque. E noi qui già ci immaginiamo le sliding doors.

Photo Credits: Shutterstock