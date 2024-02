Chiara Ferragni non va al compleanno del suocero e si mostra ‘separata’ da Fedez: cosa c’è dietro quelle foto comparse sui social?

Sta facendo molto discutere una foto postata da Fedez sui social, nella quale non ci sono né i figli né Chiara Ferragni, rimasta ‘separata’ da lui durante lo scatto sebbene in molti stanno cominciando a credere che si tratti di qualcosa di non temporaneo. Insomma, potrebbe esserci maretta in casa Ferragnez e le foto ed Instagram stories del rapper paiono essere un indizio in tal senso. Ma cosa è successo davvero? Si è davvero rotto qualcosa in quella che fino a qualche mese fa era la coppia più amata e in vista dei social?

Chiara Ferragni separata da Fedez: cosa sta succedendo tra i due?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Franco Lucia, il papà di Fedez, ha appena compiuto 64 anni. Sui social del rapper sono comparsi alcuni video e foto dei festeggiamenti, ma in molti si sono accorti che non c’erano né i figli Leone e Vittoria né la moglie del rapper…

Contestualmente, però, contestualmente Chiara Ferragni ha mostrato una sua foto, del tutto separata da quella di Fedez: a Portofino insieme ai bambini, alla mamma e alla sorella Valentina. E con tanto di scritta “And for family and good friends who will never leave your side“, ovvero “E per la famiglia e i buoni amici che mai lasceranno il tuo fianco“.

Inutile dire che queste stories hanno cominciato a scatenare una serie di speculazioni sul matrimonio dei Ferragnez. Tra un sibillino “comunque questa cosa che i bambini non abbiano partecipato al compleanno del nonno…” e un “è assurdo che Chiara metta sempre al primo posto la famiglia di lei e non pensa al fatto che i figli sono anche di Fedez e che magari sarebbe bello che partecipassero al compleanno del nonno paterno“.

C’è anche chi scrive: “Scusate, momento gossip scemo anche se non li seguo. La Ferragni sta a Portofino con madre, figli e sorelle, mentre Fedez festeggia il compleanno di suo padre da un’altra parte. Secondo me si sono già lasciati. Fine momento gossip scemo“.

Qualcun altro invece fa notare: “non ho commentato mai la cosa dei Ferragnez, mi sa che le cose stanno andando un bel po’ male e se è come penso è orribile che i bambini non siano andati al compleanno del nonno, soprattutto perché Franco è stato molto presente e li ha aiutati molto durante la quarantena“.

Insomma, che Chiara Ferragni sia rimasta ‘separata’ dal marito nel momento del compleanno del suocero sta facendo storcere il naso un po’ a tutti. Ci sarà di più dietro quelle foto?

Il costume di Carnevale del pandoro e della guardia di Finanza: la scelta che non piacerà alla Ferragni

Non lo sappiamo, ma da Venezia arrivano degli screen, ripostati anche da Selvaggia Lucarelli, nel quale qualcuno ha inventato un costume di carnevale a tema, ovviamente di coppia. C’è una ragazza vestita da pandoro rosa agghindato coi loghi di Chiara Ferragni e, al suo fianco, un ragazzo vestito da agente della Guardia di Finanza con tanto di Manette. C’è anche una scatola che dice “Offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza“.

Insomma, di sicuro un doppio costume che non piacerà alla fondatrice di The Blonde Salad…

Per noi il Carnevale è fantasia e creatività popolare.

Aborriamo qualsiasi tipo di programma calato dall'alto e tutte le pecorelle che si accodano.

Chiediamo l'annullamento di ogni tipo di programma e lasciamo che sia la gente a fare il Carnevale,

