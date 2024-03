Il compleanno di Leone ha visto un cambio di paradigma per Fedez e Chiara Ferragni: ora i bambini sono fotografati solo di spalle.

Il compleanno di Leone ha visto un cambio di paradigma per Fedez e Chiara Ferragni: ora i bambini sono fotografati solo di spalle. Alla stessa festa c’erano sia il rapper che l’influencer ed imprenditrice digitale e in molti hanno notato le differenze tra le foto comparse sui social ora e quelle precedenti, risalenti a quando tra la (ex) coppia più seguita del web era tutto rose e fiori. Innanzitutto, sia Fedez che Chiara hanno postato immagini della stessa festa ma sempre separate. Poi, la questione delle fotografie dei bambini. Per molti si tratta di un consiglio degli avvocati in vista di separazione, divorzio e conseguentemente delle decisioni sull’affidamento dei figli. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a scoprirlo insieme!

Compleanno Leone: Chiara Ferragni e Fedez insieme, ma postano foto separate

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 19 marzo Leone Lucia Ferragni ha festeggiato il suo sesto compleanno. La sua festa ha visto l’inedita ‘reunion’ dei genitori, Fedez e Chiara Ferragni, che hanno partecipato entrambi…

C’è un però: i due hanno postato sui social scatti della festa rigorosamente separati. A conferma che il momento non è dei migliori per quella che era stata la golden couple dei social.

Cambio di paradigma tra i Ferragnez: i figli fotografati solo di spalle

Nel frattempo, però, in molti hanno notato alcuni dettagli che cambiano il paradigma sinora usato dai Ferragnez: i bambini sono sì fotografati, ma solo di spalle. Stop quindi alle foto da ogni prospettiva e in ogni posa, a sottolineare ancora una volta la delicatezza della situazione.

C’è chi ironizza scrivendo che “manco nell’ecografia erano di spalle” e chi crede che “Per me lui ha messo un veto data l’imminente separazione“.

Il motivo è in realtà molto facile e qualcuno lo spiega su X: “Il divorzio e l’affidamento dei figli. Sono minori e per legge non possono essere esposti sui social. Se uno dei due lo fa, rischierebbe di perdere l’affidamento condiviso“.

E c’è chi invece fa notare che “Se la separazione è già stata affidata agli avvocati, sarà sicuramente un loro consiglio“.

Dopo Leone, il 23 marzo sarà il giorno del compleanno di Vittoria, vedremo lo stesso copione ripetersi?

