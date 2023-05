Cosa è successo e come andrà a finire tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli? Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex tronista sulla loro situazione personale.

La fine della storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sta facendo impazzire tantissimi fan della coppia formatasi nel corso dell’ultimo Grande Fratello Vip. Sono ancora in tanti quelli che sperano che tra gli Oriele si tratti solo di una crisi passeggera ma la verità è dura a venir fuori. A riguardo, però, è lo stesso Daniele ad aver rivelato qualcosa. Ma cosa avrà mai detto l’ex tronista? Ci sono ancora speranze che lui e la modella venezuelana possano tornare insieme? Cosa è successo e cosa accadrà tra Daniele e Oriana?

LEGGI ANCHE:– La Marzoli piange in diretta su Twitter per Daniele: ‘Non sto bene’. Cosa è successo

Cosa è successo tra Oriana e Daniele? Lo spiega lui

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Daniele Dal Moro è intervenuto per spiegare ai suoi follower cosa è successo tra lui e Oriana, svelando che qualcosa potrebbe ancora cambiare.

“È vero che abbiamo avuto tante discussioni, ma ci sono tante cose che valgono. Se il sentimento c’è e insomma… se qualcuno di voi pensa che tra me e Oriana non ci sia stato del sentimento vero, almeno parlo per me… io dico che vabbè, ognuno è libero di pensare quello che vuole… ma io vi garantisco che non farei neanche un quarto di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente”, ha detto.

Poi lancia un messaggio di speranza: “Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere“.

Insomma, a quanto pare qualcosa può essere ancora recuperato. Staremo a vedere cosa succederà!

Quella foto vista da Oriana che l’ha fatta star male: cosa spunta sui social dopo la rottura con Daniele dal Moro

Nel frattempo sui social una fan di Oriana Marzoli ha pubblicato una sua foto nella quale è in lacrime per quello che è successo tra la modella venezuelana e Daniele Dal Moro.

“È da ieri che sono in lacrime per loro due – ha scritto – mi sono affezionata tanto alla coppia e sentire che si sono lasciati è un dolore per me“.

Il post è stato rimosso, ma nel frattempo Oriana Marzoli lo ha ritwittato con tanto di commento: “Non piangere cucciola, che mi fate piangere di più a me“.

Ma anche se Oriana ha risposto così con filosofia, c’è chi non apprezza affatto questo tipo di contenuto, tanto che qualcuno ha scritto: “ma potete pubblicare una foto dove piangete per la fine di una storia del gf ma poi pure Oriana… ve lo giuro this is not healthy da tutte le parti e sotto tutti i punti di vista booo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy