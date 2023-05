Oriana Marzoli in lacrime sui social: ecco che cosa sta succedendo tra lei e Daniele Dal Moro e la reazione dell’ex concorrente del GF Vip.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dopo tira e molla, sorrisi e lacrime, si sono rivelati essere la prima coppia dell’ultimo GF Vip a non reggere l’esame del tempo. Il rapporto tra i due è praticamente finito, a causa di gelosie e recriminazioni, stranezze sui social e piccoli segreti. Ma cosa è successo davvero tra loro?

Oriana Marzoli: le lacrime su Daniele

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto sembra essere è partito quando una fan ha inviato ad Oriana degli screen di alcuni gesti di Daniele sui social e, in particolare, dei like di Dal Moro ad un’altra ragazza, anche a post abbastanza vecchi.

Da quel momento in poi, sembra essere scoppiato tutto e, al momento, pare proprio che la storia tra i due sia giunta al capolinea.

Tra tutto, è comparso anche un tweet firmato da Oriana Marzoli, nel quale la modella venezuelana, in lacrime, ha scritto: “Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo. Non sto bene. Grazie…”

Insomma, gli Oriele a quanto pare non esistono più e, secondo i bene informati (come Deianira Marzano), non ci sono possibilità di recupero. Quindi no, che tutto torni come prima sembra impossible: tra Oriana e Daniele è proprio finita.

Crisi tra Oriana e Daniele: ‘c’entrano i Donnalisi’. Cosa è successo al pranzo sul lago tra le due coppie del GF Vip

Nel frattempo sembra proprio che dietro la crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli possa entrarci anche un’altra coppia uscita dall’ultimo GF Vip: i Donnalisi. A quanto pare, infatti, un’altra delle questioni che avrebbe fatto sbottare Bebé sarebbe stato un pranzo organizzato dall’ex tronista insieme a Edoardo Donnamaria e ad Antonella Fiordelisi.

I rapporti tra la Marzoli e Antonella non sono mai stati idilliaci né durante il reality né dopo. La ‘pugnalata alle spalle’ di Daniele sarà stata la leva che ha portato la loro storia a finire?

