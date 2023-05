Gli Oriele spiazzati dal duro sfogo di Daniele Dal Moro sui social contro di loro. Ecco che cosa è successo

Tra Daniele Dal Moro e i fan il rapporto non è dei migliori. Nelle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inveito sui social contro i sostenitori. Non è chiaro il motivo ma è plausibile pensare che a far perdere le staffe a Daniele sia l’invadenza di parte del suo pubblico, che mostra un’attenzione a dir poco morbosa alla sua storia con Oriana Marzoli. E c’è chi considera immotivato lo sfogo di Dal Moro. Ma vediamo che cosa è successo.

LEGGI ANCHE:– Oriana Marzoli, il regalo esagerato dei fan criticato sui social: cosa ha ricevuto e quanto vale

Daniele Dal Moro, l’affondo contro i fan

Daniele Dal Moro sui social è una furia, e si lascia andare a un duro sfogo contro i fan: “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca***e!” ha scritto il gieffino nel primo di una serie di tweet indirizzati agli Oriele (così si fanno chiamare i fan della coppia), “Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters… L’unico che ha pagato sono io. E mo’ ve ne andata a fare in c**o! Bye”.

L’ira di Daniele contro gli Oriele

Daniele Dal Moro non esplicita il motivo di tanto fastidio, ma aggiunge: “Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi… Mi create solo problemi […]”. E ancora: “Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, né delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un c***o da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me!”. La conclusione è ancora un affondo nei confronti del fandom: “In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca**o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy