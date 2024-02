Momento imbarazzante a Domenica In: Mara Venier rimprovera Tony Dallara per gli sguardi che le ha lanciato. Scopri cosa è successo.

Domenica scorsa, 4 febbraio, i telespettatori di Domenica In hanno assistito a un momento di grande imbarazzo, impreziosito da alcuni siparietti divertenti frutto di situazioni impreviste anche dalla padrona di casa. Mara Venier, storica conduttrice del programma, si è trovata al centro dell’attenzione quando ha avuto come ospite il cantante Tony Dallara, il quale è stato colto più volte ad indugiare con lo sguardo sul décolleté della conduttrice. La risposta di Zia Mara non si è fatta certo attendere, così come quella del cantante. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nel dettaglio.

Leggi anche: — Mara Venier ha ‘graziato’ Stefano de Martino: l’intervista di Belen Rodriguez su Rai 1 poteva finire peggio per lui. Cosa avrebbe dovuto dire

Domenica In: momento imbarazzante tra Mara Venier e Tony Dallara. Cosa ha fatto il cantante?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Domenica In dello scorso 4 febbraio, è stato ospitato Tony Dallara, che però è stato colto più volte a fissare il décolleté di Mara Venier.

La situazione è diventata imbarazzante quando la conduttrice ha scherzosamente fatto notare al cantante il suo sguardo insistente, esclamando: “Dove guardi, però? Ti cascano sempre gli occhi lì, io ti vedo“. Una battuta che ha reso la scena ancor più divertente e spontanea. Anche perché la reazione di Dallara non è stata meno arguta, poiché ha risposto prontamente che Mara è “tutta bella da su a giù”, cercando di sdrammatizzare la situazione.

Tuttavia, l’imbarazzo non è stato l’unico protagonista della puntata. Durante l’esibizione dello stesso Tony Dallara con il brano “Bambina Bambina“, sono emersi alcuni contrattempi. Il cantante è stato costretto a interrompere più volte la sua performance: in un’occasione è partito senza la base musicale, in un’altra ha interrotto la stessa conduttrice e, infine, ha scherzosamente dato la colpa a lei dicendo: “Mi mandi in confusione“.

Photo Credits: Kikapress