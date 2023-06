Emma Marrone scappa dal palco del Maradona di Napoli dopo la sua esibizione: c’entra forse Stefano De Martino? La verità.

In molti stanno discutendo per quello che è avvenuto ieri al Diego Armando Maradona di Napoli durante la festa scudetto dei partenopei: subito dopo essersi esibita, Emma Marrone è “scappata” dal palco dello stadio campano. Tantissimi telespettatori hanno ipotizzato potesse essere a causa della presenza di Stefano De Martino, suo ex fidanzato e conduttore della serata. Ma quale sarà la verità?

Festa scudetto Napoli: Emma Marrone scappa dal palco subito dopo l’esibizione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Emma Marrone è salita sul palco per esibirsi dopo la premiazione del Napoli, campione d’Italia 2022/2023. L’ha fatto insieme ad artisti come Nino D’Angelo, Arisa, Enzo Avitabile, Clementino, Stash e Gigi D’Alessio, esibendosi in un omaggio a Pino Daniele sulle note di Napule è, brano spesso intonato dai supporters azzurri.

Il problema era però il conduttore della serata: Stefano De Martino, ex fidanzato proprio di Emma Marrone. In molti, vedendo la serata in diretta su Rai 2, hanno ipotizzato che sia stato per questo motivo che, appena finito di esibirsi, la cantante sia scappata via, senza fermarsi sul palco a chiacchierare con lui, come hanno invece fatto gli altri.

Anche De Martino ha urlato il nome di Emma da lontano, senza salutarla.

Tutto molto divertente, ma la verità è un’altra: Emma non è scappata via. È rimasta tranquillamente a godersi lo spettacolo, scendendo dal palco per assistere al resto della serata. La prova sono le Instagram Stories della cantante, nelle quali ha pubblicato un video mentre, tra il pubblico del Maradona, canta Abbracciame di Andrea Sannino. Insomma… Emma non è fuggita dal palco né da Stefano: semplicemente, aveva voglia di godersi il resto dello spettacolo.

Alla serata ha partecipato anche Belen Rodriguez, colpevole di aver “strappato” Stefano De Martino a Emma Marrone. Ebbene, durante la partita, inquadrata mentre era seduta a bordocampo con il figlio Santiago, in molti l’hanno ripresa dagli spalti.

Al momento del rigore tirato e realizzato da Osimhen, Belen si è alzata in piedi, esultando e improvvisando un mezzo balletto insieme al figlio. Sarà che lei, argentina come Maradona e compagna del napoletanissimo Stefano de Martino, sia diventata una tifosa azzurra?

Photo Credits: Kikapress