La domanda su Linea Bianca non piace ai telespettatori de L’Eredità: si tratta di autopromozione da parte della Rai?

Scoppia la polemica sui social per via di una domanda comparsa ieri sera a L’Eredità, per la quale molti telespettatori stanno accusando la Rai di averla immessa solo e soltanto per autopromozione di un altro programma televisivo in onda sulle sue reti. Ma di che domanda si tratterà mai? E per quale motivo la polemica sta facendo tanto rumore, al punto che in tanti stanno commentando contro quella particolare domanda del telequiz condotto da Marco Liorni?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata de L’Eredità di ieri, 1° febbraio, è comparsa una domanda particolare: “Quali contesti naturali sono al centro di molti servizi filmati del programma ‘Linea Bianca’?” Le possibili risposte erano diverse: “foreste pluviali”, “crateri lunari”, “montagne innevate” e “fondali marini“.

A molti ha fatto cadere le braccia la semplicità della domanda stessa, che faceva riferimento al programma legato alla montagna condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.

La risposta valeva soltanto 10mila euro, ma in tanti, sui social, hanno cominciato a chiedersi il senso della stessa, accusando L’Eredità di fare “Autopromozione senza ritegno. Ormai in Rai sono scandalosi“.

E qualcun altro scrive: “ho rivisito ora la puntata: la domanda su Linea Bianca incommentabile“. O ancora: “Sì, senza vergogna!”

Non è la prima volta, ovviamente, che la Rai fa questo tipo di operazioni. Anzi, i riferimenti a Linea Bianca risalgono ai tempi del compianto Fabrizio Frizzi che, in un’occasione, non la fece come domanda de L’Eredità ma, parlando di montagna, disse: “Esiste un programma di Rai Uno del sabato del periodo invernale che si chiama proprio Linea Bianca, tra l’altro condotto da due amici, Massimiliano Ossini e Alessandra Del Castello“.

