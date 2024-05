Angelina Mango, il video della sua esibizione all’Eurovision va alle stelle, ma non è quello con più like sulla pagina ufficiale della kermesse.

Domani, 11 maggio 2024, si terrà la finale dell’Eurovision Song Contest, dove Angelina Mango rappresenterà l’Italia con il brano “La Noia“, con il quale ha già trionfato al Festival di Sanremo: la straordinaria ascesa della giovane artista ha suscitato ampi consensi in tutto il paese, tanto che coloro che l’hanno apprezzata sin dall’inizio stanno ora cominciando a credere che una sua vittoria al contest continentale sia possibile, tanto da aver cominciato ad osservare spasmodicamente i like e le visualizzazioni dei video della sua esibizione comparsi sui social. A molti è sembrato che Angelina fosse l’artista che avesse colpito di più il pubblico del continente ma, ad uno sguardo approfondito, non è così. Quali sono dunque i video più visti tra quelli degli artisti che si sono esibiti all’Eurovision?

Eurovision 2024: Angelina fa il boom di like, ma due artisti la superano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024, i suoi fan hanno cominciato a farsi due conti, andando a vedere i like e le visualizzazioni del suo video.

Su X qualcuno fa notare che nella pagina dell’Eurovision “l’esibizione di Angelina è quella con più like in assoluto tra le esibizioni” e aggiunge un “NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE“.

Tuttavia, su YouTube la situazione non è proprio questa: il video di Angelina è a circa 15mila like con 271mila visualizzazioni. Un ottimo risultato, ma ci sono due artisti che la superano.

Joost Klein con “Europapa” (rappresentante dei Paesi Bassi), ad esempio, è a 465mila visualizzazioni e quasi 28mila like. Marina Satti, con “Zari” (rappresentante della Grecia) è a sua volta a 28mila like e a 645mila views. Insomma, per Angelina ci sarà da lottare alla grande.

Photo Credits: Kikapress