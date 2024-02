Massimo Giannini attacca Mara Venier a Che tempo che fa: Fabio Fazio la difende. Scopri cosa è successo in tv.

Nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, durante l’intervento di Concita De Gregorio, Massimo Giannini ha fatto un commento velenoso sulla conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ma Fabio Fazio ha preso le difese della collega. Il motivo del contendere è l’ormai ‘storica’ comparsata di Dargen D’Amico nella puntata post-Sanremo dello show domenicale di Rai Uno, bloccato appunto in diretta dalla Venier mentre provava a parlare di immigrazione – salvo poi leggere in diretta un comunicato stampa pro-Israele dell’Ad Roberto Sergio. Insomma, il materiale per far scoppiare una bomba negli studi di Fazio c’era tutto. Ma perché mai il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto sedare invece la polemica?

Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio difende Mara Venier di fronte alle parole di Giannini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fabio Fazio ha deciso di difendere Mara Venier quando, durante l’ospitata di Concita De Gregorio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini si è lasciato sfuggire una battuta sulla conduttrice di Domenica In.

In particolare, la De Gregorio parlava delle polemiche su Dargen D’Amico, bloccato dalla Venier quando post-Sanremo ha cominciato a parlare di immigrazione e del dramma dei bambini che muoiono ogni giorno. E Giannini ha commentato: “Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni’”.

Una battutina velenosa, la sua, che però Fazio non ha voluto accogliere: anzi, il buon Fabio ha difeso Mara Venier: “Guarda Massimo, non è così. Anzi, saluto Mara. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta. Ti assicuro che quando sei in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione”.

“No Fabio, non mi convincerai mai – ha risposto Giannini – il comunicato forse lo capisco, ma è come ha gestito Dargen D’Amico che è diverso”.

Nel pomeriggio, prima di Che Tempo che Fa, c’era stata la puntata di Domenica In, dove Sabrina Ferilli ha parlato molto nel presentare Gloria, la nuova fiction Rai.

L’attrice, tra le altre cose, ha detto: “A furia di non poter toccare certi argomenti, di non poter raccontare certe verità, alla fine ci siamo soffocati. L’arte non puoi imbrigliarla costantemente, come lo devi dire, quando lo devi dire, cosa devi dire. Ca..o, allora non parliamo più, facciamo altro! Decidiamo che non si può più parlare. Decidiamo che non esiste più la libertà di parola. E poi aboliamo la possibilità di manifestare i sentimenti, di come raccontarli e quindi famo altro. Diciamolo: facciamo altro! Tutti i personaggi devono essere sempre buoni e di un certo tipo. La gente è come me, siamo esasperati. Sono tutti buoni e santi. Tutte le mamme sono mamme eccezionali con figli eccezionali, sono fedelissime, fedele è lui, fedele è lei. Che ca..o allora tutte le cose strane sono io allora? A me arriva tutto il contrario? Ci volevano dei personaggi non perfetti, che sbagliano. Ecco, Gloria è questa roba qui, una boccata di ossigeno”.

La frase è un riferimento alla fiction ma, in realtà, qualcuno ci ha colto un moto di difesa per Mara Venier, criticata per aver “bloccato” Dargen D’Amico e per il comunicato al quale aveva fatto riferimento anche Giannini.

