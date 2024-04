Fedez: la torta di compleanno la sua assistente Eleonora Sesana fa discutere. Andiamo a scoprire il perché.

Sulla fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni si è vociferato davvero tanto e si è detto praticamente di tutto ma c’è una figura che in tutto questo ha fatto discutere parecchio: l’assistente del rapper e conduttore di LOL, Eleonora Sesana. In particolare, a far rumore in queste ore è un’immagine comparsa su Instagram nella quale il buon Federico ha voluto fare gli auguri di compleanno alla ragazza… Il problema è che lo ha fatto con una torta davvero particolare che sta facendo discutere non poco, realizzata con una certa originalità che sta piacendo praticamente a tutti. Curiosi di scoprire quali sono le particolarità di questa torta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Leggi anche: — Chiara Ferragni nella stories di Fedez? Il mistero di quella voce che compare nel video con Leone

Fedez: la torta di compleanno per l’assistente Eleonora Sesana fa impazzire il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Instagram, Fedez ha fatto gli auguri di compleanno alla sua fedele assistente, Eleonora Sesana.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per quanto è successo nelle scorse settimane, quando il mondo del gossip si è sbizzarrito sul fatto che tra i due potesse esserci qualcosa di più al di là del rapporto lavorativo. Anzi, qualcuno ha addirittura malignato che il rapporto con l’assistente sia la vera causa della rottura con Chiara Ferragni.

Tutte cose che Fedez sa bene, tanto è vero che nelle sue stories ha ben pensato di fare gli auguri ad Eleonora in maniera simpatica. Quella che ha postato è stata l’immagine di una torta di compleanno con su tutte le foto e i titoli del periodo, tratti da articoli di siti e riviste…

“Torta con le foto paparazzate degli ultimi mesi“, ha scritto. E, poi: “Auguri alla mia assistente Eleonora Sesana. Ti voglio bene!”

Photo Credits: Kikapress