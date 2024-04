Nostalgia o realtà? Molti fan dei Ferragnez tornano a sentire la voce di Chiara Ferragni nelle Instagram Stories di Fedez… ma si tratta davvero di lei? Il momento è stato estremamente strano ma potrebbe esserci una qualche spiegazione razionale. Anche perché l’imprenditrice digitale stava parlando con il figlio Leone. Insomma, non è poi così difficile che quella voce fosse davvero la sua. Tra un dubbio e l’altro rispetto all’intera situazione, tuttavia, non ci resta che andare a scoprire che cosa è successo.

Chiara Ferragni: si sente la sua voce nelle stories di Fedez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti danno per scontato che tra Fedez e Chiara Ferragni sia finita, ma nelle storie Instagram del rapper sembra che si senta espressamente la voce di lei.

Nel dettaglio, sembra che la si senta pronunciare un “Bellissimoooooooo” poco dopo che Fedez dice alla figlia Vittoria “andiamo a vedere Leo…” per trovarlo intento a giocare con dei gadget di Spider-man, probabilmente usciti da qualche uovo di Pasqua…

Il mistero a riguardo si infittisce, anche perché le ipotesi a questo punto sono due.

La prima è che Chiara Ferragni fosse insieme a Fedez e Vittoria, la seconda – più probabile – è che fosse in videochiamata con i bambini e che abbia pronunciato quel “bellissimo” al vedere Leone che giocava.

Possiamo solo dire che ci fa strano tornare a sentire la sua voce in una storia di Fedez… che possa essere un atto di pacificazione?

La battuta pungente su Chiara a LOL 4, la reazione di Fedez potrebbe far arrabbiare l’ex moglie

Nel frattempo, con l’uscita di LOL 4, Lucia Ocone nei panni di Veronika, ha citato proprio la celebre influencer: “Che rapporto avevo con Fedez? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca“.

Fedez era in control room e ha reagito alla battuta sorridendo insieme a Frank Matano… come reagirà Chiara Ferragni al vedere la puntata?

Non lo sappiamo ma c’è un dettaglio da non trascurare: LOL 4 è stato registrato l’autunno scorso, quando la crisi dei Ferragnez non era ancora cominciata.

